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İnegöl'de tehlike saçan metruk binalar yıkıldı

Bursa İnegöl Belediyesi, ufak dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturarak şehrin görsel dönüşümünü sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Orhaniye ve kırsal Hilmiye Mahallesinde bulunan iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.


İlk yıkım çalışması Orhaniye Mahallesi Eczacı Alibey Sokakta gerçekleştirildi. Burada sokak üzerinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş vaziyetteki metruk bina, risk oluşturduğu gerekçesiyle Encümen toplantısında alınan mail-i inhidam kararı (binanın yıkılmaya meyilli olduğunu gösterir durum) neticesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmayla yıkıldı. Mahalle sakinlerinin rahatsızlığı ve şikâyetlerine kayıtsız kalmayan İnegöl Belediyesi, çevre için tehlike arz eden binayı yapılan çalışmayla ortadan kaldırdı. Yıkımı gerçekleştirilen bina özel mülkiyet olması sebebiyle mülk sahibinden alınan izinle arsanın moloz ve diğer temizlikleri yapıldıktan sonra otopark olarak düzenlenerek yer sahibi arsayı kullanana kadar mahalle halkına otopark olarak hizmet vereceği açıklandı.


Virajda görüş açısını kapatan metruk bina yıkıldı


Öte yandan, kırsal Hilmiye Mahallesinde de virajlı yolda görüş açısını kapatan metruk bina, alınan mail-i inhidam kararı neticesinde Fen İşleri ekiplerinin çalışması sonucunda yıkıldı. Bu sayede araçların yolda güvenli seyri de sağlanmış oldu.

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