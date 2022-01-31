İnegöl'de tek katlı ev alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir ev cayır cayır yandı.

Yangın 22.30 sıralarında Kırsal Sulhiye mahallesinde İbrahim Dursun'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Aile bireyleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek diğer evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.