İnegöl'de teknoloji festivaline 61 ilden kaşifler katıldı

Mobilya'nın ana vatanı İnegöl'de 3'üncü Ulusal Teknoloji Festivali 61 ilden bin 500 yarışmacının katılımı ile başladı Yarının kaşifleri, teknoloji mühendisleri gençler 4 gün sürecek olan 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali'nde kendi geliştirdikleri teknoloji ürünlerini sergileme ve çeşitli yarışmalara katılma fırsatı buldu.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği ve yerel yönetimler düzeyinde konsepti ile bir ilk olan “Ulusal Teknoloji Festivali” 3. kez start aldı. Teknolojinin kalbinin attığı festivalde aynı zamanda kariyer söyleşileri ve konserler de yer alıyor. 61 ilden bin 500 yarışmacının katıldığı 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali, adeta mini bir Teknofest havasında gerçekleşiyor. İnegöl Teknoloji Festivalinin açılış kurdelesini İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ve Zafer Işık ile İnegöl Kaymakamı Eren Arslan birlikte kestiler

İnegöl Teknoloji Festivali'nde 10 ayrı kategoride olmak üzere; Drone, Robot, Mini Roket, Model Uçak, Crawler, Eğitim Teknolojileri, Çevre ve Atık Yönetimi Teknolojileri, Hizmet Uygulamaları Teknolojileri, Turizm Teknolojileri ve Kağıt Uçak yarışmaları düzenlenecek. Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda organize edilen festivalde 125 bin TL ödül dağıtılacak aynı zamanda festival sahnesinde ilk gün Semicenk gençleri coştururken sırasıyla Resul Aydemir, Erdem Kınay ve İkilem İnegöllü gençlerle buluşacak.

3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivalinin ilk günü stant etkinlikleri, robot yarışmaları ve eğitim teknolojileri yarışmalarıyla başladı. İnegöl ve Bursa protokolünün katılım gösterdiği 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali açılışı video ve robot gösterileri ile başladı. İnegöl'de çok yetenekli gençler olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Biliyorsunuz milli ve yerli teknoloji kavramını Sayın Cumhurbaşkanımız bizim gündemimize soktu. Bu manada şehrimizde çok yetenekli gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu gençlerimiz bizlere ilham kaynağı oldu. Onlar için fırsat ve imkanlar verdiğimiz neler yapabileceklerini görüyoruz” dedi.

Festival doğrultusunda yapılacak yarışmalarda gençlere toplamda 125 bin TL ödül dağıtılacağını da ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Pandemi sürecinde etkinliklerimize ara vermek durumunda kalmıştık. Ama 2019'da başladığımız ve bugün 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalimizi 4 gün boyunca hep birlikte takip edeceğiz. 61 vilayetten 5 bin dolayında yarışma başvurusu yapıldı ve burada 1500 civarında yarışmacı bulunuyor.”

“İnegöl sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle kendisinden söz ettirirken, bugün artık teknoloji festivalleri icra eder hale dönüşüyoruz. Bunların her biri bir gayret ve çabadır. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza, yarışmalara katılan gençlerimize, eğitimcilerimize teşekkür ediyorum”

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, törende gençlere hitaben bir konuşma yaptı. Milletvekili Gürel, “Belediyeler düzeyinde henüz bir emsali olmayan ancak şehrimizde 3'üncüsü gerçekleştirilen Ulusal Teknoloji Festivalinde göreceklerimiz, günümüzden ziyade geleceğimizden esintiler. Gençler siz; yeni Biruni'ler, yeni Ali Kuşçu'lar, yeni Cezeri'ler, yeni Selçuk Bayraktar'lar olacaksınız. Hepinize güveniyor ve destekliyoruz. Yılmadan, yorulmadan gayret etmeye, ülkemizi ait olduğu yere, zirveye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise “Burada olmak, bir belediyenin böyle vizyoner bir projesinin içinde olmak benim içinde bir gurur vesilesi. Ülkemizde son yıllarda teknoloji alanında milli ve yerli üretime yapılan yatırımların sonuçlarını her alanda görüyoruz. Bunu gençlerimiz fırsat verildiğinde her alanda ispat ettiler bugüne kadar. Burada da ülkemizin dört bir yanından bu heyecanı hisseden, çalışan, gayret gösteren gençlerimiz burada. Sizleri hem bu güzel etkinlikte ağırlamaktan İnegöl'ümüzde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerinde bulundu.