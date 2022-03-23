İnegöl'de tırmanış yarışları nefes kesti

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Okullar Arası Kurtuluş Kupası kapsamında gerçekleştirilen spor tırmanış yarışmaları nefesleri kesti. 19 okuldan 79 sporcunun katıldığı yarışmada, renkli görüntüler yaşandı.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kapsamında düzenlediği Okullar Arası Kurtuluş Kupası müsabakaları devam ediyor. Voleybol branşı ile başlayan turnuva kapsamında, Salı günü spor tırmanış müsabakaları gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi Spor Salonu tırmanma duvarında gerçekleşen Spor Tırmanış müsabakaları, sabah başlayıp akşam saatlerine kadar devam etti. Bir günde tamamlanan müsabakalarda 19 okuldan 79 sporcu yer aldı. Ferdi ve okul takımlarının derecelendirildiği 6 kategoride yapılan yarışmada, öğrencilerin mücadelesi dikkat çekti. Renkli görüntülere sahne olan spor tırmanış müsabakaları eğlenceli bir yarışa dönüştü.

Kategoriler ve dereceler

Yarışma sonucunda küçükler Kızlar kategorisinde; Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulundan Hilal Süngü birinciliği, Gazipaşa Ortaokulundan Nurefşan Sel İkinciliği, Kocatepe Ortaokulundan Çağla Ağalar üçüncülüğü, Kaşıkçıoğlu Ortaokulundan Beril Buran dördüncülüğü elde etti. Aynı kategoride okul sıralaması ise şöyle oluştu: 1. Özel Elit Grup, 2. Gazipaşa Ortaokulu, 3. Özel Devrim Kosova Merkez Ortaokulu.

Küçük Erkekler kategorisinde; Özel Elit Grup Ortaokulundan Bilal Eltutan birincil, Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulundan Furkan Köksal ikinci, Gazipaşa Ortaokulundan Berat Güde üçüncü, Gazipaşa Ortaokulundan İbrahim Duman dördüncü oldu. Aynı kategoride kul sıralaması ise şöyle oluştu: 1. Gazipaşa Ortaokulu, 2. Özel Elit Grup Ortaokulu, 3. Özel Devrim Kosova Ortaokulu, 4. Özel İnegöl Okyanus Koleji.

Yıldız Kızlar Kategorisinde; Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulundan Öykü Nur Örtün birinci, Gazipaşa Ortaokulundan Zeynep Kurt ikinci, Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulundan Zeynep Betül Battal üçüncü, Gaipaşa Ortaokulundan Merve İclal Eren dördüncü oldu. Aynı kategoride okul sıralaması ise şöyle oluştu: 1. Gazipaşa Ortaokulu 2. Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu.

Yıldız Erkekler kategorisinde; Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulundan Burak Özkan birinci, Kocatepe Ortaokulundan Egemen Sevimli ikinci, İnegöl Mediha Hayri Çelik okulundan Muhammed Berat Kaya üçüncü, Özel Okyanus Kolejinden Bedirhan Ergül dördüncü oldu. Aynı kategoride okul sıralamasında Özel İnegöl Okyanus Koleji 1. oldu.

Genç Kızlar Kategorisinde; Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesinden Esma Zülfüoğlu birinci, Elit Grup Anadolu Lisesinden Eslem Sadefoğlu ikinci, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesinden Sıla Madenci üçüncü, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesinden Sena Mentiş dördüncü oldu. Aynı kategoride Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi takım Kupalarında 1'inciliği elde etti.

Gençler Erkekler Kategorisinde; İnegöl Spor Lisesinden Onur Süngü birinci, Naire Çikayeva Anadolu Lisesinden Emre Doğan ikinci, İmam Hatip Lisesinden Emirhan Takım üçüncü, İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesinden Akif Eray Koyu dördüncü oldu. Aynı kategoride okul sıralamasında ise 1. İnegöl Dörtçelik MTAL, 2. Naire Çikayeva Anadolu Lisesi, 3. Elit Grup Fen Lisesi ve 4. Elit Grup Anadolu Lisesi oldu.