İnegöl'de unutulmaya yüz tutmuş kültürler yaşatılıyor

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İnegöl'de, asırlar öncesinden günümüze kadar gelen ve unutulmaya yüz tutmuş kültürler İnegöl Belediyesi'nin saha çalışmaları ile hayat buluyor. Maden Mahallesi'nden devam eden saha çalışmalarına katılan Başkan Alper Taban, mahalle halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

İnegöl Belediyesi, İnegöl'ü İnegöl yapan olguların gün yüzüne çıkarılması için mahalleleri mercek altına aldığı saha çalışmamalarına tüm hızıyla devam ediyor. Maden Mahallesi'nde devam eden saha çalışmalarına mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Maden Mahallesi İlkokulu bahçesinde sergilenen yemekler, kıyafetler, tarihi eşyalar kayıt altına alınarak çalışma notlarına eklendi.

Şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını, gelenek ve göreneklerini ayağa kaldırmak amacıyla devam eden saha çalışmalarına katılan Başkan Alper Taban, mahalle halkının büyük teveccühü ile karşılandı. Başkan Alper Taban, mahalle kültürünün sergilendiği alana Maden Mahallesi gençlerinin şarkılı karşılaması ile ilerledi.

Asırlık kültürler gün yüzüne çıkıyor

Saha çalışmalarına katılarak mahalle halkı ile bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, burada bir açıklama yaptı. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘'İnegöl'ü İnegöl yapan asırlık tarihi ve kültürel değerlerimizi oluşturduğumuz uzman kadro ile araştırmaya devam ediyoruz. Bu kez de Maden Mahallemizdeyiz. Mahallemizin Maşallahı var. Bu güne kadar süregelen birçok değerleri mevcut. Ekibimiz araştırmalarında bu değerleri tek tek kayıt altına alıyor. Çalışmamızdaki en büyük hedef pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İnegölümüzün unutulmaya yüz tutmuş değerlerini ayaklandırmak, hatırlatmak. Gençlerimizde kültürümüzü yaşasın ve yaşattırmaya devam etsin istiyoruz. Çok kıymetli bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalara katkı ve destek veren başta mahalle halkımız olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum. ‘' dedi

Kültürlerinin unutulmaması ve yeni nesillere de aktarılması adına yapılan saha çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Maden Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkürlerini iletti.