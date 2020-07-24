İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl'de uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili bir tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili bir tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde T.Ş. ve N.B. isimli şahısları yakaladı. Yapılan aramada 5 çıkı halinde toplam 58,47 gram kannobinoid ve alüminyum folyo ele geçirildi., İki şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. N.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.