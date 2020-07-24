İnegöl'de uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili bir tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili bir tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde T.Ş. ve N.B. isimli şahısları yakaladı. Yapılan aramada 5 çıkı halinde toplam 58,47 gram kannobinoid ve alüminyum folyo ele geçirildi., İki şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. N.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.