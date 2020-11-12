İnegöl'de uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sulhiye Mahallesinde ikamet eden İ.A. ve İ.G. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanarak, ticaretini yaptıkları yönünde istihbari bilgi alınması üzerine harekete geçen İnegöl JASAT, Eskikaracakaya Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler 2 şüphelinin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda

3 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet bıçak, 2 adet şarjör, 10 adet fişek, 100 gram kenevir tohumu, kovalar içerisinde bin 570 gram kubar esrar ele geçirildi. İ.A. ve İ.G. isimli 2 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.