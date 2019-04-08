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İnegöl'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler ilçenin farklı noktalarında sabit ve seyir halinde uygulamalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler ilçenin farklı noktalarında sabit ve seyir halinde uygulamalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Son yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.


Kom ekipleri tarafından şüphe üzerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalar sonrası şahısların iş yerinde de aramalar yapıldı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca İnegöl'de göreve başlayan bekçiler de şüphelendikleri şahıslar üzerinde yaptıkları uygulamada çok sayıda bıçak ele geçirdi. Olaylarla ilgili emniyet ekipleri tarafından 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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