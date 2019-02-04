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İnegöl'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Emniyet ekipleri ilçenin huzur ve güvenliği iin 10 gündür şok uygulamalar yapıyor. Umuma açık yerler dahil olmak üzere farklı noktalarda yapılan denetimlerde 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 78 gram esrar 43 gram metamfetamin, 86 gram bonzai 200 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. İnegöl genelinde bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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