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İnegöl'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekipleri, yaptıkları denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, emniyet ekipleri, yaptıkları denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Bursa-Ankara yolunda yapılan uygulamada, polisin şüphelendiği araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest kaldı. Diğer 3 şahıs ise mahkemeye sevk edilecek. Ele geçirilen uyuşturucu ve ruhtasız silahlara el konuldu.

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