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İnegöl'de uyuşturucuya geçit yok: 4 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan polis 4 kişiyi gözaltına aldı.


Emniyet ekipleri uygulama esnasında uyuşturucu ele geçirdi. Şüphe üzerinde durdurulan araçta farklı yerlere gizlenmiş uyuşturucu bulan polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Bir başka araçta yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız silah ve bunlara ait mermi ele geçirildi. Silah ve uyuşturucuya el koyan ekipler, gözaltına alınan şahısları emniyete götürdü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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