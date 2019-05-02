İnegöl'de uyuşturucuya geçit yok: 4 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet ekipleri uygulama esnasında uyuşturucu ele geçirdi. Şüphe üzerinde durdurulan araçta farklı yerlere gizlenmiş uyuşturucu bulan polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Bir başka araçta yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız silah ve bunlara ait mermi ele geçirildi. Silah ve uyuşturucuya el koyan ekipler, gözaltına alınan şahısları emniyete götürdü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.