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İnegöl'de vatandaşlar, PTT şubelerindeki yoğunluktan şikayetçi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar, PTT şubelerindeki yoğunluktan şikayetçi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar, PTT şubelerindeki yoğunluktan şikayetçi.


İnegöl'de merkez de dahil olmak üzere PTT şubelerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Mektup, acele posta, kargo, havale, maaş ödeme ve fatura tahsilatı gibi birçok hizmeti veren şubelere gelen vatandaşlar, uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman tansiyon da yükseliyor.


Vatandaşlar yoğunluk sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

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