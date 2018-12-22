İnegöl'de vefâ gecesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinin yetiştirdiği isimler vefâ gecesinde buluştu.

Kent Konseyi ile İnegöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ‘İnegöllülere Vefâ ve Hatırlama Gecesi' gerçekleştirildi. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen gecede, İnegöl'ün kültür-sanat, spor, edebiyat, akademik alan ve daha birçok sektörde yetiştirdiği önemli isimler buluştu. Yıllar öncesinin hatıralarının canlandığı gecede, birçok kişinin İnegöllü olduğunu dahi bilmediği Türkiye'ye mâl olmuş 20 isim ilçe halkıyla buluştu. Ülkemize ve şehrimize değer katan görevlerde yer alan 20 İnegöllü plaketle taltif edildi. Eski hatıraların paylaşıldığı gece bir nostalji kuşağına döndü.

Siyasetçi, sporcu, sanatçı, akademisyen, ekonomist ve gazeteci olarak görev yapmış 20 kişi tek tek sahneye çağırıldı. 20 isim özgeçmişleri okunduktan sonra kısa birer konuşma yaptı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl hakikaten çok önemli değerler yetiştirmiş. Bunu ben de bu şehirde doğan, büyüyen ve kazanan bir kardeşiniz olarak ifâde etmek istiyorum. Hemşerilerimiz bulundukları her alanda izler bırakmışlar. Vefa sadece bir semtin adı değil. Bana göre hatırlamak da hatırlanmak da güzel bir duygu. Bu program Kent Konseyimizin Alinur Aktaş Başkanımız döneminde başlattığı ve bu günlere getirdiği güzel bir proje. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.