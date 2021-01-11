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İnegöl'de yangın paniğe yol açtı

İnegöl’de 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

İnegöl'de 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.


Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesinde yangın çıktı. Suriye uyruklu vatandaşların aldığı 5. katta iddiaya göre yanan sobadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangın odayı kapladı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Gelen ekipler müdahale ederek alevleri söndürdü. Paniğe sebep olan yangında evde maddî hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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