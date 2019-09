İnegöl'de yaz spor okulları sona erdi

İnegöl Belediyesi'nin Belediyespor organizasyonuyla gerçekleştirdiği yaz spor okullarının ikinci dönemi sona erdi. İlk dönemde 878 öğrencinin eğitim aldığı yaz spor okullarında, ikici dönem sonunda da 702 öğrenci sertifika heyecanı yaşadı.

Her yıl talebin arttığı kurslarda ilk dönem 8 farklı branşta 878 sporcu eğitim alırken, ikinci dönemde ise voleybol 63, basketbol 116, masa tenisi 33, oryantiring 30, yüzme 320, cimnastik 70, okçuluk 43, dağcılık 27 olmak üzere toplamda 702 öğrenci yaz spor okullarından faydalandı. Yaz spor okulunun son ününde, küçük sporcular için Belediye Spor Salonunda sertifika töreni düzenlendi. Sihirbaz gösterisiyle başlatan sertifika töreninde, illüzyon gösterilerini çocuklar büyük bir keyifle izledi.

Sertifika takdimi öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Çocuklarımızla ilgili özellikle okullar kapandıktan sonraki dönemde onların faydalı işlerle uğraşabilmeleri adına güzel bir organizasyon hazırladık. Her geçen yıl organizasyonlarımızı büyütmeye, geliştirmeye, daha etkili hale getirmeye gayret ediyoruz. Ekiplerimiz bu konuda sizlerden gelen fikirler ve öneriler doğrultusunda bunları yenileyerek hizmetinize sunmuş oluyor. Öncelikle bizlere güvenerek evlatlarınızı emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu emaneti her zaman en güzel şekilde koruyup kollayacağımızı da bilmenizi istiyoruz. Hem kişisel anlamda hem de eğitim anlamında gelişimlerinde her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.