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İnegöl'de yeni yılın ilk bebeği Kuzey oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yılın ilk bebeği Kuzey bebek oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılın ilk bebeği Kuzey bebek oldu.


İnegöl protokolü 2020'nin ilk bebeğini ziyaret etti. İnegölde devlet hastanesinde yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi. Yılın ilk bebeğine kuzey ismi verildi. Bir gün önceden dünyaya gelen Kuzey bebek aile için sürpriz oldu. Bana Semih Olaştaşgöz, “Normalden bir gün önce eşim doğum yaptı. Bizim içinde sürpriz oldu. İsim olarak rüzğar ve kuzey düşünüyorum. İkinci çocuğun oldu çok mutluyum yılın ilk bebeği bizim olduğu için” diye konuştu. İnegöl protokolü yılın ilk bebeğine altın taktı.

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