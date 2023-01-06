İnegöl'de yeni yılın ilk meclisi yeni binada yapıldı

Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler için önemli olan bu mübarek Cuma gününde, yılın da ilk meclisini burada dualarla başlatarak bir başlangıç yapalım istedik” dedi.

İnegöl Belediyesi'nde bir devir sona erdi. İlk defa 1998 yılında mayıs ayı meclis toplantısının yapıldığı Ek Hizmet Binasında bulunan Belediye Meclis Salonu, bugün 2023 yılının ilk meclis toplantısının yeni binada yapılmasıyla emekliye ayrıldı. 25 yıldır kullanılan meclis salonunda meclis son kez 2022 yılı aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. 2023 yılında tamamlanması hedeflenen Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi içerisinde yer alan yeni meclis binası, bugün yapılan 2023 yılı ocak ayı meclis toplantısıyla ilk kez meclise kapılarını açmış oldu. Bu sabah 10.00'da yeni binada ilk meclis toplantısı öncesi kurban kesimi gerçekleştirildi.

2023'ün ilk meclisi yeni binada toplandı

Belediye Meclisi, yeni binasında ilk kez toplandı. 2023 yılı ocak ayı meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis açılışında konuşan Başkan Alper Taban, “Bugün yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 2023 yılının ilk meclisini yeni Meclis Salonumuzda yapıyoruz. Aslında yeni yıl itibariyle inşaatın bütününde tamamına erdirmeyle ilgili bir çabamız vardı ancak şu ana kadar bu kadarıyla yetiştirebildi arkadaşlarımız. Şu anda salonda da açıkçası birtakım eksikler var. Bu bina aynı zamanda meclis binası olduğu gibi eğitim ve toplantıların da yapılacağı üst kat ve diğer müştemilatlarıyla beraber kullanılacak bir bina. Dolayısıyla yapım ve inşaat faaliyetleri devam ediyor ama dün gece arkadaşlarımız sabaha kadar çalışarak bu aşamaya ulaştırabilirler. Ben kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Yılın ilk meclisiyle cuma günü başlamak istedik”

“Ayağa kaldırmak çok kolay olmuyor. Ancak bittiğinde gerçekten güzel bir eser olacak” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti, “Bu bölge Yaşam Alanı ve Kent Meydanı dediğimiz güzel bir merkez olacak. Karşı tarafta da Merkez Park projesiyle bütünleştiğinde şehrimizin merkezi bir cazibe merkezine dönüşmüş olacak. Bizler için önemli olan bu mübarek Cuma gününde, yılın da ilk meclisini burada dualarla başlatarak bir başlangıç yapalım istedik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

45 meclis üyesi kapasiteli

İhtiyaç halinde kapasitenin arttırılabileceklerini belirten Taban, “Salonumuz 45 meclis üyesi kapasiteli. Biz şu anda ihtiyacımız kadarının masalarını kullanıma aldık. Diğerleri müştemilatımızda ve istediğimiz zaman ilave edebileceğiz. Nüfus 500 bin üzerine çıktığında meclis üyesi sayısı 45 oluyor. Bizim şu an nüfusumuz 300 bin bandında. Ancak ihtiyaç halinde hemen masaları arttırabiliriz” diye konuştu.