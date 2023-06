İnegöl'de yollar parke taşla kaplanıyor

Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak vizyon projeleri hayata geçirirken bir yandan da rutin belediyecilik hizmetlerini, altyapı ve üstyapı uygulamalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde merkezdeki konforu sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Mezit kırsal mahallesinde altyapının tamamlandığı 7 sokakta 10 bin m2 parke taş uygulama çalışması başlatıldı. Parke taş teminini Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, uygulamanın ise İnegöl Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmayla Mezit mahallesi yazın toz, kışın çamur şikayetinden kurtulmuş olacak.

Yüzde 70'i tamamlanan parke taş uygulaması çalışması devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte mahalleyi ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Taban, konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu. 28 Mayıs'ta yapılan seçimlere de değinen Başkan Taban, “Pazar günü bir seçim yaşadık. Seçimin ardından yeniden herkes işine gücüne devam ediyor. Öncelikle ben seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mezit Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere bir arada olduklarını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Burada 7 ayrı sokakta gerçekleştirdiğimiz parke taş uygulamalarını inceledik. Arkadaşlarımız bu çalışmaları devam ettiriyordu. Büyük oranda tamamlandı, biz de kalan kısmı ve yapımını görüyor olduk. İnsanın olduğu yerde, yaşamın olduğu yerde, hayatın devam ettiği yerde bizler de belediyecilik anlamında olan eksiklerimizi gidermeye, sorun ve problemleri çözmeye devam ediyoruz. Sadece şu parke taş çalışmasının maliyeti 2 milyon TL ve 91 kırsal mahallemiz var. Bu mahallelerimizin her birine biz bir bir bu uygulamaları götürerek oralarda hayatı daha konforlu, daha vatandaşımızın huzurlu bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza ve Alinur Aktaş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnegöl'ün her alanında, her köşesinde izi var, eseri var, gayreti var. Teşkilat üyelerimize teşekkür ediyorum. Onlar da kendi organizasyonuyla eksikleri ve aksakları bizlere iletiyorlar. Yapılmış olan da bizim için mutluluk verici. Ben yapılan çalışmaların Mezit Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.”