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İnegöl'de yürekleri ağza getiren kaza: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.


Kaza, Ağaç İşleri Sanayi 26. Sokak üzerinde meydana geldi. Yan yoldan çıkan Rukiye A. idaresindeki 16 BD 996 plakalı hafif ticari araç, ana yoldan gelen İbrahim C.'nin kullandığı 16 Y 9502 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü, yol kenarındaki fabrika duvarına çarparak ancak durabildi. Kazada Rukiye A. hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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