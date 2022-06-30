İnegöl'de yüzey araştırmalarında sona gelindi

Dr. Mustafa Çetinaslan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve onayıyla İnegöl Belediyesi destekleriyle İnegöl'ün tarihini gün yüzüne çıkarmak için 2020 yılında başlattığı “Orta Çağdan Günümüze İnegöl ve Çevresi” konulu yüzey araştırması bu yıl tamamlanacak. 3 yıllık çalışmanın son yılında sahada incelemeler sürüyor.

Sanayi, turizm ve tarih değerleriyle adından söz ettiren kadim şehir İnegöl, kendisi de aslen İnegöllü olan Dr. Mustafa Çetinaslan ve ekibi tarafından 2020 yılında başlatılan çalışmayla mercek altına alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve onayıyla Dr. Mustafa Çetinaslan başkanlığında gerçekleştirilen “Orta Çağdan Günümüze İnegöl ve Çevresi” konulu yüzey araştırması, yaz aylarıyla birlikte 3'üncü yılında da devam ediyor.

İnegöl Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen çalışma bu yıl 27 Haziran-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılıyor. Yüzey araştırma çalışmasıyla İnegöl ve çevresindeki kültür varlıkları tespit edilerek kayıt altına alınıyor.

3 yıllık çalışma son yılında

3 yıllık süre içerisinde tamamlanması planlanan ve 2020 yılında başlayan çalışma, bu yıl yapılacak yüzey araştırmaları ile tamamlanmış olacak. Bu çalışma doğrultusunda İnegöl ilçe merkezi ve bütün mahalleler karış karış geziliyor. Yüzey araştırması sırasında; cami, medrese, hamam, türbe, han gibi yapı ve yapı kalıntıları ile tarihi belge niteliğindeki kitabe, mezar taşı ve sanduka gibi eserlerin görsel belgelenmesi yanında rölöveleri çıkarılıp ve koordinatları belirlenerek yer tespitleri yapılıyor. Bu sayede İnegöl'ün tarihsel önemi ortaya çıkarken, aynı zamanda genç kuşaklarda İnegöllülük bilincinin oluşmasına da katkı sağlanıyor.

Bir yandan saha incelemesini sürdüren araştırma ekibi, bir yandan da protokol üyeleriyle bir araya geliyor. Bu çerçevede İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç ile birlikte Kaymakam Eren Arslan'ı makamında ziyaret eden araştırma ekibi, Belediye Başkanı Alper Taban'la da yemekte bir araya geldi. Başkan Taban, İnegöl adına önemli bir çalışma yürüten uzmanları misafir ederek çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.