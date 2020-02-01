İnegöl'deki teknik eğitimlere BUÜ desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Mesleki Teknik İşbirliği' protokolü imzalandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İnegöl'deki meslek liselerinde yürütülen teknik eğitimlere akademik anlamda destek verecek. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin 3 temel görevi olduğunu vurguladı. Eğitim-öğretim, araştırma, bilgiyi toplum ile paylaşma görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Rektör Kılavuz, “Bursa'ya, Türkiye'ye ve insanlığa yararlı çalışmalar üretmek için çalışıyoruz. Üniversitemiz kentin her kademesi ile işbirliği halinde olmaya özen gösteriyor. Özellikle kendi dönemimizde bu işbirliklerini daha da yoğunlaştırmak istiyoruz. Biz toplumun ortak aklı olan üniversiteyi temsil ediyoruz. Ürettiklerimizi de topluma hizmet edecek şekilde paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu protokolün hayata geçmesinde destekleri olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise, üniversitelerin olduğu her yerde eğitim ve kalkınmanın bulunduğuna işaret etti. Protokolü çok önemsediklerini vurgulayan Kaymakam Görücü, katkı koyan ve imza atan herkese teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

İnegöl Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen protokol törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Rektör Yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır, akademisyenler ve idari personel katıldı.