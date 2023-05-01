İnegöl'den dünyaya yayılan mobilya şöleni başladı

Mobilyanın başkenti İnegöl'de 48. Uluslararası MODEF Mobilya Fuarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden dünyaya yayılan mobilya şöleninin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, yerli ve yabancı alım heyetleri ile vatandaşlar katıldı.

"Bu fuar, İnegöl ve tüm sektör için çok önemli''

İnegöl Mobilya Fuarı'nın şehir ve sektörler için çok önemli olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sizlerle bir arada olmaktan gerçekten mutluyum. İnegöl'de ki emekçi kardeşlerim olmak üzere tüm işçilerimizin bayramlarını kutluyorum. Onların alın teri sayesinde Türkiye ekonomisi ilerliyor. Senede 2 kez gerçekleşen İnegöl Mobilya Fuarı istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Gelen ziyaretçilerimiz yeni modelleri görecekler. 1-6 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak fuarımıza tüm herkesi davet ediyoruz. Bu fuar İnegöl ve tüm sektör için çok önemli. 48.'i mobilya fuarımız İnegöl'ümüze Bursa'mıza ülkemize hayırlı olsun. İnegöl'ün potansiyelini zaten biliyoruz. İnegöl'ün seçim sebebiyle farklı ziyaretçileri var. Bende bugün İnegöl'deyim. Bizler seçimden seçime gelmiyoruz. Ankara-Bursa arasında çok mekik dokudum. İnegöl'e gelip kimsenin haberi olmadan ziyaretler yaptım. Yavuz başkanım bunun şahidi. Burayı ne kadar önemsediğimi göstermek için anlık bir görüntü paylaşmak istiyorum. Bu sandalyeyi bir fuar açılışında bana hediye etmiştiniz. Hanıma mesaj attım, sandalyenin fotoğrafını bana gönder dedim. Bakın 2 çocuk büyüttük. İnegöl mobilyası ne kadar sağlam olduğunun göstergesi” dedi.

"İnegöl için 336 yatırım teşvik belgesi düzenledik''

Bakan Varank görev süresi boyunca 336 yatırım teşviki ve 7 binin üzerinde istihdamın önünü açtığını belirterek, “Ben buradan Kestel'e gideceğim toplu açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. 500 milyonluk bir yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz. Bakanlık dönemim boyunca İnegöl için 336 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 7 bin üzerinde istihdamın önünün açtık. Vatandaşlarımız endişe etmesin, bizim arkamızda sizler oldukça sizlere hizmetkâr olacağız. İnegöl Doğu Avrupa'nın en büyük üretim merkezleri arasında. Buradan 170 ülkeye ihracat yapılıyor. Biz bu başarılardan memnuniyet duyuyoruz. 670 hektar büyüklüğündeki 2. OSB'de doluluk oranı yüzde 92. OSB'de elektrik hattının yenilenmesi için bizden destek istendi. Kalkınma ajansımız destek verecek. İnegöl'de mobilya sanayi ne kadar güçlü olursa, Türkiye'de de mobilya sektörü o kadar güçlü olur. Mobilya sektörü Türkiye'de çok güçlüdür. Dünya'ya ürün satar bir pozisyona geldik. Çilek Mobilya ile çok yurt dışına gittik. Cumhurbaşkanımız Çilek Mobilya'nın nasıl mobilya pazarladığına şahit oldu. 2002 yılında 360 milyon dolar olan ihracat yapılırken 15 kat arttı. Türkiye şuan dünyada 9. mobilya ihracatçısı. Birileri sizlerin mobilyalarınıza İtalyan mobilyası diyebilir. Biz bunu başka yerlerde görüyoruz. Türkiye'nin otomobilini yollara çıkardık, birileri İtalyan arabası diyor. Bu muhalefeti üretime ikna edemedik. Biz onlara İnegöl mobilyasını öğrettik, Türkiye'nin arabasını öğreteceğiz. Türk yaparsa en iyisini yapar” dedi.

Mobilyacılara 1 milyon lira destek

Bakan Varank konuşmasını sonunda teknoloji tabanlı mobilya imalatı yapacak yeni girişimcilere 1 milyon liraya kadar destek vereceklerini ileterek, “Bakınız bizim Bursa için hayallerimiz var. Biz Bursa'yı teknoloji ile kalkındırmanın derdindeyiz. Bursa'ya ar-ge tasarım merkezleri kazandırdık. Bursa'da paydaşlarımız ile bir araya gelerek bu şehrin neye ihtiyacı varsa o yatırımları getireceğiz. Yeter ki biz bir olalım beraber olalım. Bunu yapacak irada de tecrübe var. 14 Mayıs'tan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Şimdi şirketlere bir kanun gelse 7 şirket müdürü olacak, bir tane genel müdür olacak. Sizce böyle bir şirket yönetilir mi? Bu bir kaostur. Bunlarda böyle devlet yönetmeye çalışıyor. Milletimiz feraset sahibidir. Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum; önümüzdeki dönemde ileri girişimcilik desteklerimiz ile Bursa'da teknoloji tabanlı mobilya imalatı yapacak yeni girişimcilere 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. İnegöl'de yeni mobilyacılar yeni girişimciler ortaya çıkacak" dedi.

"İnegöl; birçok ilden daha fazla ihracat yapıyor''

Bursa Valisi Yakup Canbolat İnegöl'ün birçok ilden daha fazla ihracat yaptığını söyleyerek, “Öncelikle İnegöl'ün önemli bir klasiği olan MODEF fuarı için yurt dışından ve yurt içinden gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İşçi kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Bugün günlerden İnegöl. İstanbul'dan sonra en önemli sanayi kentlerinden Bursa'mızın en önemli ilçesi olan İnegöl'dür. İnegöl'e ilçe diyoruz ama bir çok ilden daha fazla ihracat yapıyor. 1 Milyar 400 milyon dolar ihracat yapan bu ilçemiz diğer şehirler için model ekonomi olmaktadır. İlçemiz Gemlik ve Mudanya limanlarına yakın Yenişehir Havaalanının dibinde olması önemlidir. Son 10 yılda nüfusunu yüzde 20 arttırması önemli bir veridir. İnegöl stratejik olarak önemli bir noktada bulunup lojistik olarak önemli bir yerde bulunmaktadır. Mobilya İnegöl'ün en önemli ekonomik değeridir. Mobilya sektörünün ekonomik büyüklüğü istihdama katkısının büyüklüğünde en önemli etki MODEF fuarıdır. Bu marka değeri uluslararası alanda takip edilen bir fuardır. Ortalama 25 bin ziyaretçi bu fuara katılım gösteriyor. Yerli ve yabancı binlerce misafir bu fuara katılım sağlıyor. Alanında satanında mutlu olduğu bir fuardır. 32 farklı ülkeden alım heyeti fuarımıza katılım sağlayacaktır. Burası İnegöl mobilyasının podyumudur” dedi.

"Birlik ve beraberlik olursa İnegöl mobilyası her zaman yukarı çıkacaktır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Beni bu kürsüden 19 senedir dinliyorsunuz. O yüzden küçük bir hatıramı anlatmak istiyorum. Özellikle Yavuz kardeşimize odalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bereketli bir fuar olacak. Ben 99-2000 yılları arasında Çilek Mobilya'da çalıştım. Mustafa Balcı'da Weltew mobilya olarak önemli bir sanayici. Ahmet Güleç'te benim mesai arkadaşım Sene 1998, bundan 25 yıl önce Çilek Mobilya'da pazarlama müdürüyüm. Mustafa Balcı bizden bayilik istedi bizde bayilik veremeyiz dedik. Koca İstanbul git başka caddede bayilik aç dedim. Muzaffer bey ile görüşmek istedi. Muzaffer bey Alinur ile görüş dedi. Kızdı gitti mobilyacılığa başladı şimdi önemli bir mobilya markası oldu. Ahmet Güleç bizim önemli bir ismimiz bizi yurt dışında temsil ediyor. Birlik ve beraberlik olursa İnegöl mobilyası her zaman yukarı çıkacaktır” dedi.

İnegöl yeni yüzyıla hazırlanıyor

MODEF Yönetim Kurulu Başkanı, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ da, “İnegöl bir mobilya şehri. Özellikle yurtdışı ve iç piyasayı bir araya getiren bir fuar. Bugün itibari ile 175 firma katılım sağlıyor. Bir mattomuz var bir fuardan fazlası. Sadece fuar değil Ertuğurlgazi caddemiz ve AVM'lerimiz ile birlikte fuara hazırız. MODEF şirketi kar amacı hedeflemeyen elde ettiği geliri İnegöl mobilyasının yurt içi ve yurt dışına tanıtımına kullanıyor. Yeni ürünler ile tüm misafirlerimizi ağırlayacağız. İnegöl bir üretim ve istihdam şehri. Üretmeye devam ediyoruz. 1 milyar 441 milyon dolar ihracat 384 milyon dolar ise ithalat gerçekleştirdik. Türkiye'de 22. büyük ekonomi olarak dikkat çekiyor. 1 milyar 16 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. Bunda fuarlarımızın çok önemi vardır. İnegöl'de tüm bileşenler bu organizasyona sahip çıkmıştır. Tüm belediye başkanlarımız bu fuar çok destekler vermiştir. Alinur Aktaş başkanımız ise fuarın şirketleşmesinde çok emeği vardır. MODEF'in vizyonu ile birlikte ihracat ve üretimimiz ciddi artış gösterecek" dedi.

Türk mobilyası dünyada adından söz ettiriyor

TİM Başkanvekili Ahmet Güleç ise, “Fuarımızın hayırlı bereketli geçmesini temenni ediyorum. Başımıza gelen deprem felaketini unutmak mümkün değil yaralarımız tez sarılır. Bugün 1 Mayıs bizim için önemli bir gün. Mobilya sektörü işçi temelli bir sektör işçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Türkiye mobilya sektörü çeyrek asırda dünyada kendinden söz ettirdi. Tabii ki bu önemli başarının altındaki temel İnegöl'ümüz gösteriyor, imalat, istihdam ve ihracat. Türk mobilyası dünyada adından söz ettiriyor. Türk mobilya sektörünün dünyada imajı daha artacak. Türk mobilya sektörü dünyada son 10 yılda ihracatta ya birinci sırada ya da ikinci sırada yer alıyor. Türk mobilya sektörü 219 ülkeye yada gümrük bölgesine ihracat yapıyor. Bu önemli bir başarı" dedi.

"İnegöl ile ne kadar gurur duysak azdır"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise konuşmasında şehrin çalışkan ve üretken insanlarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Taban, “Bugün 48.'sini gerçekleştireceğimiz fuarın açılışı için bir araya geldik. Bugün işçi bayramı bizlerde işimizin işçisiyiz. Tüm işçilerimizin bayramı kutlu olsun. İnegöl'de mobilyada büyürken beraberinde tarım ve turizmi de konuşacağız. İnegöl'de nüfusu 300 bin hemen hemen yarısı 35 yaş altı. İnegöl'ün en büyük gücü nüfusu. İnegöl'ün rakamlarını herkes biliyor ne kadar gurur duysak azdır. Tüm iş dünyamıza ve emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bakanımız Bursa'mıza gelerek güç kattı. En güzel destekleri alacağımızı biliyorum” dedi.