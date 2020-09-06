İnegöl'e 10 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi

Bursa'nın hastaneleri arasında, yoğun bakım ünitesi kapasitesiyle önemli bir payı bulunan İnegöl Devlet Hastanesi için yeni bir adım daha atıldı.

Sağlık Bakanlığı, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nce yürütülecek ihaleyle İnegöl'e yeni 10 yataklı yoğun bakım ünitesi gerçekleştirecek.

İnegöl Devlet Hastanesi'nden, en öncesi itibariyle mevcut yoğun bakım üniteleri yerine, yenileme projeleri de uygulanmıştı. Yeni süreçle yeni 10 yataklı yeni yoğun bakım ünitesinin, yükleniciyle sözleşme imzasını takiben 80 günde tamamlanması öngörülüyor. Bu yeni adım, Bursa'nın yoğun bakım ünitesi envanterine de önemli bir katkıyı sağlayacak.