İnegöl'e 40 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Türkiye ortalamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,5 iken, biz bu rakamı şehrimizde 3,72'ye çıkardık. Ayrıca 2020'de 2025 adet yetişkin ağacı şehrimizin farklı noktalarında toprakla buluşturduk. Yeşiller içerisinde bir İnegöl için hedeflerimize adım adım ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi, ‘Yeşilleri içerisinde İnegöl' sloganıyla çıktığı yolda 2020 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü marifetiyle önemli çalışmalara imza attı. Şehir merkezinde sıkışmış yapılar arasında ilçe halkının nefes alacağı sosyal donatı alanlarını hayata geçiren İnegöl Belediyesi, şehrin yeşil alan oranını arttırmak adına pek çok çalışmayı hayata geçirdi. 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla şehri rahatlatacak dinlenme mekanları, otopark alanları, çocuk parkları, koruluk alanları vb. sosyal donatı alanları oluşturmaya devam etti. Türkiye'nin kalbinin attığı, sanayi, kültür ve sanat adına önemli işlere imza atılan İnegöl'de, İnegöl Belediyesi bu alanda da ortaya koyduğu çalışmalarla fark oluşturdu.

2020 yılında özellikle reorganize yeşil alan miktarıyla dikkat çeken İnegöl Belediyesi, 40 bin 786 metrekare yeni yeşil alanı şehre kazandırdı. İnegöl'ün tüm güzelliklerini koruyup yenileme ve çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak hayallerdeki İnegöl'ü kurmanın uğraşısı içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Alper Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de tüm personel ve ekipmanıyla kentimize nefes aldıracak ve yaşamaktan mutluluk duyan gülen yüzlerin artması için 2020 yılını pandemiye rağmen dur durak bilmeden geçirdi. Avrupa standartlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarı yaklaşık olarak 7 metrekare iken, Türkiye ortalamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2,5 metrekare olduğunu görüyoruz. İlçemizde ise bizler yaptığımız çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3,72 metrekareye çıkardık. 2020 yılında üretilen reorganize yeşil alan miktarımız 40.786 m2. Yine 2020 yılında şehrimizin farklı noktalarında dikilen yetişkin ağaç sayısı 2025 adet” dedi.

Başkan Taban, her yıl binlerce aracın İnegöl trafiğine dahil olduğunu hatırlatarak sürdürdüğü açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Şehrimizin önemli sorunlarından biri otopark. Bir yandan Fen İşleri Müdürlüğümüz, bir yandan da Park Bahçeler Müdürlüğümüz otopark sorununu gidermek adına gayret sarf ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle 2020 yılında 310 araçlık otopark üretmiştik. Park Bahçeler Müdürlüğümüz de 2020 yılında 403 araçlık yeni otoparkı şehrimize kazandırdı. Toplamda 713 araçlık otopark üretmiş olduk.”