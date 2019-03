İnegöl'e Avrupa standartlarında sahipsiz hayvan merkezi

İnegöl Belediyesi'nin can dostlarımıza modern ve konforlu bir mekanda hizmet vermek amacıyla Halhalca kırsal mahallesi yolu üzerinde 38 bin m2 alan üzerinde hayata geçirdiği 2 etaplı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nin açılışı, Cuma günü düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Hayvan dostu bir Belediye olarak en az insanlar kadar hayvanlarında korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini yönünde hareket eden ve projelerini bu yönde şekillendiren İnegöl Belediyesi, can dostlarının daha modern ve konforlu bir mekanda hizmet alması adına yeni Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ni hizmete aldı. 29 Aralık 2007 tarihinde hizmete açılan ilk Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nin eski yerinde gerek barınak, gerekse aşı ve tedavi noktasında can dostlarına hizmet verme noktasında işlevselliğini artırmak ve günün koşullarının da ötesinde güzel ve nezih bir mekan haline dönüştürmek adına doğayla iç içe, yeşillikler içerisinde yeni İnegöl'ün üst kısmında şehri de asla etkilemeyecek bir yerde Karalar-Halhalca Mahallesi yolu üzerinde konuşlandırılan merkez, Cuma günü 17.30'da düzenlenen törenle hizmete girdi.

Toplamda 38 bin m2 alan üzerinde kurulan ve 2 etap şeklinde projelendirilen, birinci etapta toplam 1170 metrekare inşaat alanına sahip, içerisinde; idari Bina, Hayvan Hastanesi, Köpek Tedavi Ünitesi, Kedi Evi, Yavrulu Hayvan Tedavi Ünitesi ve başıboş atlar için At Ahırının da bulunduğu 6 bloktan oluşan merkezin açılış törenine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti ve MHP'nin İl ve İlçe Yöneticileri, Muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yeni Zellanda saldırısını kınadı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını, Belediye Başkanı Alper Taban yaptı. Konuşmasına Yeni Zellanda'da yaşanan menfur saldırıyı kınayarak başlayan Taban; “Son süreçte yaşanmış olan ve İslam dinine, Müslümanlığa yapılan bu ırkçı ve menfur saldırıyı şiddetle, nefretle kınadığımızı ifade ediyorum. Tabi ki bizler Müslüman olarak bir karıncanın dahi ayağını incitmediğimiz, kimseye zarar vermeyen bir toplumun, inancı gereği herkese yardım eden bir Müslüman toplumun böylesine ırkçı bir harekete maruz kalması bizi ziyadesiyle üzmüştür. Buradan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bilinsin ki bu ülkede şehitler bitmez. Bir ölür bin doğarız” dedi.

"Her canlı başımızın tacıdır"

İnegöl Belediyesi'nin güçlü bir kuruluş olduğunu hatırlatan Taban, "Çalışanlarıyla, hizmet edenleriyle, yaptığı icraat ve hizmet edenleriyle gerçekten bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Bizler bu şehirde yaşayan tüm insanları hizmetimizin merkezine yerleştirerek onlara hizmet edebilmek üzere canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz Belediye Başkan Yardımcılığından sonraki 16 aylık süreçte de çalışma arkadaşlarımızla daha neler yapabiliriz, vatandaşlarımız için hangi yenilikleri hayata geçirebiliriz, daha hangi eksiklerimizi giderebiliriz yönüyle bir sürü çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızı anlamaya çalıştık ve onlar için yeni yeni hizmetleri devreye almaya çalıştık. Bugün burada da vatandaşlarımıza yaptığımız hizmetin yanında, Allah'ın yarattığı her canlı bizim baş tacımızdır. Hayvanlarımızı da bir can dostu olarak görüyoruz ve onlara da sahip çıkmak adına pek çok hizmetler vermeye çalıştık. Yeri geldi kuş evleri yaptık, kedi evleri yaptık, onların yaşam alanlarını yeniden revize ettik, hayatta zor koşulları aşabilmeleri için şehrin belirli noktalarına yemler bırakarak bu doğal yaşam mücadelesinde onlara yardımcı olmaya çalıştık. Bizler yaratılan her canlıyı yaratandan ötürü seviyoruz ve onlara en güzel hizmetleri yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Aktaş'a teşekkür

Konuşmasında projenin startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da teşekkür eden Taban, “Bugün burada açılışını yaptığımız tesis Alinur Aktaş Başkanımız döneminde başlamış ve sona gelinmiş, son süreçte de biz ufak tefek dokunuşlarla açılışını yapma noktasında katkımız olmuştur. Ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek şehrimizin kalkınmasında, büyümesinde, önemli hizmetlerin gelmesinde rol sahibi olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Can dostlarına 38 bin metrekarede hizmet

Açılışı yapılan tesis hakkında bilgiler de veren Taban, şöyle konuştu: “Bu 1 milyon 850 bin TL'lik projenin 540 bin TL'sini Orman Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle hayata geçirdik. Bunu da inşallah görmüş olduğunuz 1'inci etap bölümde yapmış olduğumuz tesislerle inşallah çok güzel bir mekanı hayvanlarımızın rehabilite edilmesi için kullanmış olacağız. Çalışmamız 2 etaplı bir proje. 1'inci etap 6 bloktan oluşmakta. Toplam 1170 m2'lik inşaat alanına sahip alanda idari bina, hayvan hastanesi, köpek tedavi ünitesi, kedi evi, yavrulu hayvan tedavi ünitesi ve başıboş atlar için de at ahırları burada bulunmaktadır. Burası yaklaşık 38 bin m2'lik bir alandır. Ve inşallah ikinci etabın da daha sonra hayata geçmesiyle çok daha güzel bir mekan haline dönüşecektir. Dışarıda yardıma muhtaç hayvanlarımızı alıyoruz ve burada çalışanlarımız aracılığıyla hayvanların rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz; kısırlaştırma, aşılarının yapılması ve tedavilerinin tamamlanmasını gibi Daha sonra da yeniden kanunun bize emrettiği gibi doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bize bu konuda destek veren tüm hemşerilerimize de ben teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız 153 hattımıza ulaşarak nerede bir yardıma muhtaç hayvan varsa bize bildiriyorlar ve bizler de burada en güzel şekilde tedavilerini hayata geçiriyoruz. Ben yapılan bu hizmetin şehrimize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Gerçek manada hayvan sevgisi bizde var

Başkan Taban'ın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Bugün güzel bir açılış için İnegöl'de olduklarını ifade eden Aktaş, “Akşam da yine farklı ziyaretlerimiz ve programlarımız olacak. İnegöl'de de derdimizi, heyecanımızı anlatacağız. İnegöl'de olmak, doğduğumuz, büyüdüğümüz ve 13 buçuk yıl hizmet ettiğimiz, özellikle bu projenin başlangıcı ve ilerlemesi noktasında emeği olan biri olarak burada bulunmak benim için keyifli bir durum. Tevafuk oldu bugün Bursa'da da 3 buçuk dönüm alan üzerinde kurulan yeni tedavi merkezi açtık. Orada da ameliyathanelerimiz, yoğun bakımlarımız, beraberinde gözlem odalarına, kafes ve bekleme alanlarına varana kadar tüm hayvanlarla ilgili çalışmanın yapıldığı bir merkez. Ama bir çalışmamız daha var ki projelerini bitirdik, inşallah yeni dönemde yapacağız. 31 bin 600 m2'lik alan üzerinde müthiş bir kompleks yapacağız. Siz bakmayın birilerinin bizim hayvan sevgimiz var dediklerine. Gerçek manada hayvan sevgisi bizde var ve bunu da burada gösteriyoruz” dedi.

"Bizler hayalleri olan insanlarız"

Burada projeden ziyade bölgeyi ele almak gerektiğine dikkat çeken Aktaş, “Bugün Yeni İnegöl dediğimiz bölgede 2 etap Tokide 2 bin civarı konutta yapmak nasip oldu, yeni bir şehrin önünü de tetikledik. Alper kardeşimiz de aldığı bayrağı daha ilerilere götürmeye çalışıyor. Hayvan Barınağıyla, Pazar yerleriyle, sosyal tesisleriyle inşallah orada zaman içerisinde dört dörtlük bir hayatın başladığını göreceğiz. Çünkü bizler hayalleri olan insanlarız. Bununla yatıyoruz bununla kalkıyoruz” şeklinde konuştu.

Altyapı komple değişecek

Konuşmasında yeni dönemde İnegöl'e ilişkin yapacakları projelerden de bahseden Aktaş, şöyle devam etti: “Cumhur İttifakı çatısı altında bir duruş ortaya koyduk. Ve bu güç birliği ile inşallah biz İnegöl'de, doğup büyüdüğüm, rahmetli annem ve babamı sakladığım, birçok sevdiğim insanla birçok şeyi paylaştığım, bende ayrı bir yeri olan şehirde inşallah yeni dönemde Bursa'mızın diğer 17 ilçesinde olduğu gibi çok önemli projelerimiz var. Ama özellikle İnegöl özelinde komple alt yapıya giriyoruz. 2-2 buçuk yıl darmaduman edeceğiz ama sonra öyle bir toparlayacağız ki. Alper kardeşimizin projeleri var, bizim projelerimiz var. Yarım kalan İnegölspor tesisi ve yüzme havuzumuz var. Önce onları bitirmeliyiz. Ve inşallah 2-3 yıl sonra dönüp geriye baktığımızda 50 yıllık sorunu hep birlikte halletmiş olacağız.”

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi. Ardından tesisin tüm üniteleri gezilerek incelendi. Kurum yetkililerinden de çalışmalar hakkında bilgi alındı.