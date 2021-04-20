İnegöl'e yeni hayvan pazarı yükseliyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, hedeflerinin yeni hayvan pazarını kurban bayramına yetiştirmek olduğunu söyledi.

İnegöl Belediyesi, özellikle son yıllarda ihtiyacı hissedilen Yeni Hayvan Pazarı için çalışmalara başladı. Bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip olan İnegöl, bu anlamda ticaretin yoğun olduğu ve tercih edilen bir noktada. Ancak mevcut hayvan pazarının hem fiziki şartları hem de imkanlarıyla artık kullanım ömrünü tamamlamış olması nedeniyle İnegöl Belediyesi, yeni Hayvan Pazarı yapımı için startı verdi. Uzun süre yapılan yer belirleme çalışmaları ve istişareler sonrası Alibeyköy mahallesi bölgesinde 13 bin 900 metrakarelik alanda yapımına karar verilen modern hayvan pazarı inşaatında 13 Nisan tarihinde müteahhit firma çalışmalara başladı.

2 bin 640 adet büyükbaş, 2 bin 400 adet küçükbaş hayvan ve 50 adet adaklık hayvan kapasiteli olması planlanan Yeni Hayvan Pazarında devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle birlikte yerinde inceledi.

Proje içerisinde bulunan alanlar

Proje hakkında bilgi veren Alper Taban, yeni hayvan pazarının İnegöl'ün ihtiyacı olduğunu vurgulayarak; “Bu noktada şehrimiz önemli bir merkez. Ve artık eski hayvan pazarımız bu ticari hacmi kaldıramaz seviyedeydi. Bizler de uzun süren istişareler ve yer arayışı sonrası Alibeyköy kırsal mahallemiz sınırları içerisinde bir yerde karar kıldık. Burada 11 bin 730 metrekare kapalı alan ve 2 bin 170 metrekarelik açık alan olmak üzere toplamda 13 bin 900 metrekare alanda betonarme ve çelik yapılarla yeni bir pazar alanı oluşturmak için çalışmalara başladık. Pazar alanı içerisinde; 185 metrekare prefabrik idari bina, 235 metrekare hayvan satıcılarının konaklaması için yatakhane, 131 metrekare tuvalet ve mescit, 65 metrekare tuvalet ve duş, 140 metrekare yeme içme alanı prefabrik olarak yapılacak. 92 metrekare betonarme karantina binası, 320 metrekare betonarme ve çelik yapılarla yem deposu, 16 metrekare prefabrik veteriner noktası ile 14 metrakare prefabrik güvenlik binası inşa edilecek. Ayrıca bin 380 metretül betonarme ve panel çit ile pazar alanının çevre duvarı yapılarak korunaklı bir pazar oluşturulacak” dedi.

Hedef Kurban Bayramı'na yetiştirmek

Yeni hayvan pazarı için 13 Nisan tarihinde müteahhit firmaya yer tesliminin yapılarak işe başlandığını hatırlatan Başkan Taban, “Sözleşme süresi 90 takvim günü. Hedefimiz ise kurban bayramı öncesinde kurulacak olan kurban pazarına bu alanı yetiştirmek. İnşallah bu yıl yeni Pazar yerimizde hayvan satıcılarımızı ve kurbanlıkları ağırlayacağız” diye konuştu.