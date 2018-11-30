İnegöl'e yeni jandarma komutanı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş'ın oğlunun rahatsızlığı sebebiyle Ankara'ya tayininin çıkması üzerine yerine Binbaşı Ferruh Maden getirildi.

5 yıl önce İnegöl'de göreve başlayan Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, oğlu Korhan'ın tedavisi için Ankara'ya tayin oldu. Uğur Baş'ın yerine ise aynı rütbeye sahip Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden tayin edildi. Göreve yeni başlamasına rağmen Binbaşı Maden inegöllülerin gönlünü kazanmaya başladı. Aslen 1974 Ordu doğumlu olan Ferruh Maden, Türkiye genelinde çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra 2018 Eylül atamalarında Konya Meram İlçe Jandarma Komutanlığından Bursa'ya tayin edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan binbaşı, ilçenin huzuru ve güveni için çalışacaklarını ifade etti.