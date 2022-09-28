İnegöl'e yeni meydan ve mahalle konağı

Meydan düzenlemesi ile yollarda parke taşı kaplamasının da yapıldığı Eski Bahçekaya'da meydan ve Mahalle Konağı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Şehrin dört bir yanına hizmet ulaştırma gayretiyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde yaptığı yatırımlarla hem Büyükşehir Kanununun eski statüde köy olan kırsal mahallelere sağladığı faydaları hizmete dönüştürüyor hem de bu bölgelerin gelişimine katkı sunuyor. Bu doğrultuda Eski Bahçekaya Mahallesinde; 1 sokakta parke taş uygulaması ve köy meydanında düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Aynı zamanda artık kullanım ömrünü tamamlamış olan ve mahalle sakinlerine hizmet veremeyecek seviyeye gelmiş eski Mahalle Konağı yıkarak, hayırseverlerin de katkılarıyla yeni bir Mahalle Konağı inşa edildi. İçerisinde şadırvan, umumi tuvalet, kahvehane, teras ile doktor odasının yer aldığı konak ve meydan düzenlemesi için açılış töreni düzenlendi.

İlçe protokolünün de yoğun katılım gösterdiği Mahalle Konağı açılış töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Eski Bahçekaya Muhtarı Hayati Nuri Aslan, “Mahalle Konağı açılışımıza hoş geldiniz. Belediye Başkanımızın desteğiyle yapamayız dediğimiz binayı yıkıp yenisini inşa ettik. Burada destek olan sponsor arkadaşlarımız da var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir kanununun en büyük kazanımı kırsaldaki değişim ve dönüşüm

Belediye Başkanı Alper Taban ise Büyükşehir kanunu ve kırsaldaki değişim dönüşümden söz ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün çok kıymetli bir iş için bir araya geldik. Artık şehirlerimizin, mahallelerimizin, beldelerimizin değiştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Bunun da açıkçası Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ferasetle olduğunu söylemek mümkün. Büyükşehir kanunu 2014 yılıyla beraber Bursa bölgemizde de uygulanmaya başladı. Burada pek çok bölgede olmayan, yapılamayan, eksik kalan, kaynak üretilemeyen işlerin bu kanunla birlikte değişmeye başladığını gördük. Bana göre Büyükşehir Kanununun İnegöl'deki en büyük kazanımı ne derseniz, kırsal mahallelerimiz bu noktada en fazla istifade eden bölgelerimiz oldu.”

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Mahalle Konağının açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler Mahalle Konağını gezerek inceledi.