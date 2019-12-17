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İnegöllü avcılar dev domuz avladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ekili tarlaları talan eden domuzlara karşı avcılar sürek avı başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ekili tarlaları talan eden domuzlara karşı avcılar sürek avı başlattı.


İnegöl'de çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuzlar avlanıyor. Aşağıballık Mahallesinde bulunan domuz avcılar tarafından vuruldu. Domuzun iriliği görenleri şaşırttı.


Avcılar vurdukları domuzu arazide bıraktı. Arazide domuzu gören bazı insanlar, kendilerinin vurduğunu illeri sürerek, sosyal medya hesaplarından fotoğrafları paylaştı. İnegöllü avclır, bu duruma tepki gösterdi.

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