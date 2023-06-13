İnegöllü gençler Bilişim Vadisini keşfediyor

İnegöl Belediyesi, 30 genci Türkiye'nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisine götürdü.

Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da geleceğin güçlü Türkiye'sinin temellerini oluşturan yerli ve milli teknoloji hamlesine destek olacak projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bu çerçevede Baykoca Proje Takımları oluşturmuştu. Tamamı gönüllü gençlerden oluşan takımlar bugüne kadar pek çok çalışmayı ortaya koyarken, gelinen noktada Türkiye'nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisinde de bu projelerin geliştirilmesi adına 2022 yılı Ekim ayında İnegöl Belediyesi Baykoca Çalışma Ofisi açılmıştı.

Gençler yerli ve milli teknoloji çalışmalarını yerinde inceliyor

İnegöl Belediyesi'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan çalışmalarının olgunlaştırılarak hayata geçirildiği Bilişim Vadisini İnegöllü gençlerin de keşfetmesi adına bir çalışma başlatıldı. Bu çerçevede 4. teknik deneyim ziyareti gerçekleştirildi. Alınan başvurular neticesinde, bilime ve teknolojiye meraklı 30 genç İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Bilişim Vadisine götürüldü.

Hedefi, yerli ve milli teknoloji hamlesi çalışmalarına katkı sunan vizyoner projelerin gençler tarafından yerinde incelenmesi, teknoloji odaklı fırsat ve imkanların yerinde görülmesi, kariyer adımlarında gençlerin karar vermesine katkı sunmak ve İnegöl'ün bu alanda yaptığı çalışmalara dair farkındalık oluşturmak olan gezide öğrenciler, çeşitli projeleri inceleyip Baykoca Teknoloji Ofisini de ziyaret etme fırsatı buldu.