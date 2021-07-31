İnegöllü minikler oyuncak hikayesi ile eğlendi

İnegöl Belediyesi'nin yıldızların altında açık hava kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cuma akşamı düzenlediği “Oyuncak Hikayesi” isimli çocuk tiyatro gösterisi, minik seyircilere eğlence dolu anlar yaşattı. Amfi tiyatroyu dolduran çocuklar, oyuncakçı dedenin torunu Clara'nın oyuncaklar dünyası yolculuğuna eşlik etti.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” tüm hızıyla sürüyor. Pandemi nedeniyle uzun süre yapılamayan etkinlikler Temmuz ayı ile birlikte her hafta sonu farklı bir gösterim ile yeniden start almıştı. Ücretsiz biletli ve pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleşen etkinlikler, dün akşam Oyuncak Hikayesi isimli çocuk tiyatro gösterisiyle devam etti. Oyuna İnegöllü minik izleyiciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

21.00'da Amfi Tiyatroda başlayan gösteride, oyuncakçı dedenin torunu Clara'nın oyuncaklar dünyasına yolculuğu anlatıldı. Murat Altınok'un yazıp yönettiği oyuna, izleyici minikler de alkışlar ve kahkahalarıyla dahil oldu. Doğum gününde Clara'nın dedesinin oyuncak dükkanında bulduğu eski bir kitap, sihirli bir yolculuğun anahtarı olur. Oyuncaklar Ülkesine yapılacak bu yolculukta Clara'ya oyuncak dostları Teneke Sovalye, Balerin, Dinozor Boni ve Kurşun Asker eşlik eder. Bu macerada arkadaşlığın, fedakarlığın, cesaretin ve paylaşmanın önemini yeniden keşfedecek olan kahramanlar, birbirinden ilginç akıl oyunları ile karşılaşırlar. İyiliğin önemini vurgulayan güzel bir son ile tamamlayan oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, oyun içerisinde yer alan danslar, etkileyici kostümler ve ışık efektleri ile unutulmaz bir gece yaşadı.