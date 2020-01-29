İnegöllü nakliyeci, topladığı yardım malzemelerini depremzedelere götürdü

Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelere yardım etmek için herkes elinden gelini yapmaya çalışıyor. İnegöllü nakliyeci Ferhat Kartal, kamyoneti ile Elazığ'a yardım toplayarak deprem bölgesine götürüp teslim etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyası başlatılırken bir destek de İnegöllü nakliyeci Ferhat Kartal'dan geldi. Heykel meydanında nakliye kamyonuyla yardım alanı kuran Ferhat Kartal, halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünleri bölgedeki depremzedelere kendi aracıyla bedelsiz bir şekilde götürdü. Ferhat Kartal, "Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yaralılara da âcil şifâlar diliyorum. Onların acıları bizim acımız. Depremi biz de gördük. Elimizden gelen yardımı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kendi aracımla bedelsiz bir şekilde Elazığ'daki kardeşlerimize yardım için buradayız. Bu kampanyayı başlattık, herkes elinden gelen yardımı yapıyor" dedi.