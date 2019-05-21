İnegöllü paraşütçüler kupalarla döndü

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Yamaç Paraşütü takım sporcuları 17-19 Mayıs tarihleri arsında Hatay'da düzenlenen 3. Etap Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmasından yine kupalarla döndü.

Türkiye Hava Sporlar Federasyonu (THSF) 2019 Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 2. Etabı Burdur'da 3-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Burdur hedef yarışmasından takımımız 2'lik ile dönerken, sporcularımızdan Kerem Dinçer kendi klasmanında 1'ci, bayan sporcu Elif Güleryüz ise bayanlar klasmanında 3'lük ile dönmüştü.

THSF-2019 Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etabı ise 17-19 Mayıs Tarihleri arasında Hatay'da gerçekleştirildi. Hatay'dan İnegöl Belediye Spor DOSTUM Yamaç Paraşütü takım sporcuları yine kupalarla döndü. Sporcular, Elif Güleryüz, Kemal Kumral, Anıl Doruk, Kerem Dinçer, takım kaptanı ve antrenörü İbrahim Dinçer'den oluşan DOSTUM Yamaç Paraşütü Takımı, Hatay yarışmasında takımlar klasmanında 1'ci olurken, genel klasmanda Kerem Dinçer 1'ci, İbrahim Dinçer 3'cü, kadınlar klasmanında ise Elif Güleryüz 2'cilik ile yarışmayı tamamladılar.

Dünya medeniyetler diyarı ve ülkemizin en uzun plajına sahip Hatay Samandağ İlçesi Çevlik Plajı semalarında kıyasıya bir gökyüzü ve hedef mücadelesine dâhil olabilmek için ülkemizin farklı bölgelerinden 27 sporcu katıldı. Yarışma sonunda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması münasebetiyle bayrak uçuşları ve gösteri uçuşları eşliğinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirildikten sonra ödüller sahiplerine verildi. Final etabının yapılacağı bir sonraki yarışma ise eylül ayında Bursa'da gerçekleştirilecek ve bu yarışmanın sonucuna göre Türkiye Takım Şampiyonu ve Bireysel Klasman Şampiyonu belirlenmiş olacak.