İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu

Bilal Eltutan, ay yıldızlı formayla Balkan şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Aydın'da düzenlendi. Şampiyonada Türkiye Milli Takımını temsilen İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları; Sefa Yaman, Bilal Eltutan ve Nazlı Su Başkurt yarıştı.

İlk gün müsabakalarında İnegöllü sporcular ay yıldızlı formayla gösterdikleri başarıyla dikkat çekti. İlk gün sonunda Sefa Yaman 1'inci ve Bilal Eltutan 2'nci olarak finallere kaldı. Pazar günü yapılan finallerde ise İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcusu Bilal Eltutan küçük erkekler C kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu. Sefa Yaman ise 4'üncü olarak büyük bir başarı ile ülkemizi temsil etti. Bilal Eltutan, Türk Milli Takımından kategorilerdeki tek erkek 1'inci olarak da kayıtlara geçti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban hem sporcuları hem de antrenörler Bülent Aktaş ile Yavuz Bayram'ı tebrik etti. Sporda alınan her derecenin, elde edilen her başarının bu alanda yapılan çalışmaların değerini bir kat daha arttırdığına dikkat çeken Başkan Taban, “Çocuklarımızın sportif faaliyetlerdeki başarıları ailelerini, bizleri ve şehrimizi gururlandırırken, zaman içerisinde gösterilen gelişim ile bugün ülkemize önemli bir gurur yaşattı. Evlatlarımız antrenörlerimizin destekleriyle milli formayı sırtlarına geçirip şampiyonlukla döndüler. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Bu yolda her daim yanlarında olduğumuzu belirterek başarılarının devamını diliyorum” dedi.