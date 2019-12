?neg?ll?ler Do?u T?rkistan i?in y?r?d?

Bursa'n?n ?neg?l il?esinde y?zlerce vatanda? Do?u T?rkistan i?in y?r?d?.

?in'in Do?u T?rkistan T?rklerine kar?? uygulad??? zul?m ve i?kenceler sebebiyle T?rkiye'nin d?rt bir yan?nda y?r?y??ler d?zenlenirken, ?neg?l'de de vatanda?lar bir araya geldi. ?neg?l Tarihi Mehter Tak?m?'n?n da kat?ld??? Do?u T?rkistan y?r?y???ne y?zlerce ki?i kat?l?m sa?lad?. Y?r?y??te kat?l?mc?lar '?in zulm?ne dur de', 'Do?u T?rkistan'a ?zg?rl?k' ve ?e?itli d?vizlerin yan? s?ra Do?u T?rkistan bayraklar? ta??d?. Kat?l?mc?lar, 'Do?u T?rkistan yaln?z de?ildir', 'Zalimler elbet hesap verecek' ?eklinde sloganlar at?p tekbir getirdi. Milli ?rade Meydan?'nda ba?layan y?r?y?? Atat?rk Heykeli'ne kadar devam etti. Kur'an-? Kerim tilavetinin ard?ndan ?neg?l Sivil Toplum Platformu ad?na konu?ma yapan ?neg?l ?HH Ba?kan? ?lhan Tatl?, "Do?u T?rkistan'? yaln?z b?rakmad?n?z, tatil g?n?n?zde, so?uk havaya ra?men Do?u T?rkistan'?n yan?nda olmay? tercih ettiniz. Mazlumun yan?nda, zalimin kar??s?nda olmay? tercih ettiniz. Asl?nda ?ok s?ze gerek yok. ?neg?l her zamanki gibi imtihan?n? ba?ar?l? bir ?ekilde vermi?tir. T?m d?nyaya bir s?z s?ylemi? oldu?unu g?stermi?tir. ?in buraya Sincan diyor. Sincan ?in'in uydurdu?u bir ?ey. Kendileri oray? i?gal ettikleri i?in kurtar?lm?? diyorlar. Bizim kalbimizde oras? Do?u T?rkistan'd?r. Oran?n ba?kenti Urum?i'dir. Oras? 35 milyon n?fusludur. Oray? bir k???k yer gibi dayat?yorlar. 1 milyon 828 bin kilometre alana sahip oras?. ?in maalesef bunu bu ?ekilde yaymaya ?al???yor. Sel?uklu ve Osmanl?'n?n temeli, Karahanl?lar?n merkezidir. Tarih boyunca bir?ok ?slam alemi, bilim adam? yeti?mi?tir. ?zellikle dinimizi bize ??reten ?mam Tibriz'i Do?u T?rkistanl?'d?r. ?bni Sina, Farabi, Ka?karl? Mahmut, Yusuf Has Hacip gibi b?y?k devlet adamlar? Do?u T?rkistanl?'d?r. Sizce ?in neden Do?u T?rkistan'a zul?m ediyor. Sessiz kalarak zalimin sesi de?il, sesimizi ??kararak mazlumun sesi olduk. Biz de buradan diyoruz ki ey ?in, Do?u T?rkistan'dan defol. Ey T?rkistan sen bizim karde?imizsin. Ey T?rkistan sana sahip ??kmak boynumuzun borcudur" dedi.

Do?u T?rkistanl? gen?ler ise, "?in, Do?u T?rkistan'da M?sl?manlar? asimile ederek t?m d?nyan?n g?ndeminden saklamaya ?al???yor. 2017'den beri ?in e?itim kamp? olarak adland?rd??? toplama kamplar?nda 3 milyon insan bulunuyor. ?nceden o kamplar yoktur diyerek yalan s?yleyen ?inliler, BM ?nsan Haklar? G?venlik Konseyi'nde bunu itiraf ettiler. Bu kamplara ?inliler mesleki e?itim merkezi diyorlar. D?nyaya oradaki insanlara meslek veriyoruz diyerek kand?r?yorlar. K?zlar?m?z?, ?ocuklar?m?z? kamplar?m?za g?t?r?yorlar. Niye sadece k?zlar? g?t?r?yorsunuz, niye erkekleri g?t?rm?yorsunuz. ?in taraf?ndan kurulan toplama kamplar? var. Bu kamplarda Do?u T?rkistan'?n alimleri orada tutsak edilmektedir. Bu okumu? ayd?nlara ne mesle?i vereceksiniz. Uygurlar? kendi inan?lar?ndan vazge?irtip, kom?nist ideolojiyi ??retmeye ?al???yorlar. T?m insanl??a sesleniyorum, orada Do?u T?rkistanl? M?sl?manlar ?l?yor. Orada kamplarda insanlar s?rt ?st? yatma imkan? bile sahip olmad??? i?in yan yat?yorlar? diye konu?tular.