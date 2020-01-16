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İnegöllüler kara hasret kaldı, yüksek kesimlerden kamyonla kar getirdiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağarken, şehir merkezinde oturanlar ise kara hasret kaldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağarken, şehir merkezinde oturanlar ise kara hasret kaldı. Belediye tarafından yüksek kesimlerden 3 kamyon kar getirilip okulun bahçesine döküldü. Çocuklar doyasıyla karın tadını çıkardı.


Şehir merkezine kar yağmayınca belediye ekipleri kırsal mahalleden merkeze kamyon dolusu kar getirdi. İshakpaşa İlköğretim Okulunun bahçesine dökülen karı gören öğrenciler kar hasretlerini bir nebze de olsa dindirdi. Öğrenciler bol bol karla oyun oynarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Karı çok sevdiklerini belirten öğrenciler, kar getirdikleri için herkese teşekkür ettiler. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar dörtle gözle merkeze kar yağmasını bekliyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "Bugün güneşli bir havada gördüğünüz gibi çocuklarımız karla oynuyor. Şehir merkezine kar yağmadığından dolayı çocukların kar hasretini gidermek için İshakpaşa İlköğretim Okulu idaresi tarafından bizlerden böyle bir talep oldu. Bizler de kırsal bölgelerde yağan karı fen işleri marifetimizle okulumuzun bahçesine getirdik. Çocukların bu mutluluğu herşeye değer, ara tatiline bir gün kala güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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