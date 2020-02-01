İnegöllüler Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu

Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı ve dernek üyeleri, vatanını bayrağını her şeyin üzerinde gören bir gençliğin yetişmesi adına, dindar bir gençliğin yetişmesi adına yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu. Yazıcı yaptığı açıklamada, "Sultan Abdülhamit Han'ın Adriyatik'ten Cava adasına kadar tek devlet ve inanmış kavramını benimseyip, yeniden büyük Türkiye mücadelesinde nokta kadar dahi olsa fayda sağlayabilmek istiyoruz. Bilindiği üzere hafta içinde İsrail'de bir gazete ve gazeteci bizim Mit Müsteşarımız hakkında hadsizce açıklamalarda bulundu. Kendilerine aynen yaptıkları hadsizliği aynı şekilde iade ediyoruz. Sonuna kadar devletimizin ve milletimizin yanındayız. Milli meselelerde kendimizi görevli olarak görüyoruz. Geçtiğimiz günde bayrağımıza Yunanistan'ın hadsiz bir vekili tarafından provokasyon yapıldı. Buradan o şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.