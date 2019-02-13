İnegöllülerden Öykü için kan bağışı

İnegöl Belediyesi, “Öykü Arin'e ve bütün lösemili çocuklara umut ol” sloganıyla başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek oldu.

Lösemi hastalığına yakalanan ve mart ayının ikinci haftasına kadar ilik nakli yapılması gereken Öykü Arin için Türkiye ve 12 ülkede başlatılan “Öykü Arin'e ve bütün lösemili çocuklara umut ol” kampanyasına İnegöl Belediyesi de sessiz kalmadı. İnegöl Belediyesi, “Sevgin iliklerime işlesin” sloganıyla kan bağış kampanyası düzenledi. Belediye önünde Kızılay iş birliği ile yapılan kan ve kök hücre bağışı kampanyası ilgi gördü. Kan bağışına hem vatandaşların hem de belediye personelinin ilgisi büyük oldu.

Kan ve kök hücre bağışına Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Kan bağışı sonrası açıklama yapan Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenliyoruz. Belediye binamızın önündeki alanda oluşturulan alandayız. Bizlerde geldik ve kan bağışında bulunduk. Bildiğiniz gibi kan belki ihtiyaç olduğunda biz bunu hissediyor olsak da aslında sürekli olarak kan bankalarında yeterli miktarda ihtiyaç olan kanın depolanması gerekiyor. Ben buradan Kızılay yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Biz belki bugün kan versek mi diye düşünüyoruz, ama onlar bu çabayı her gün gösteriyorlar. Bu yönüyle onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.