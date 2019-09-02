İnegölspor 1 puandan memnun

Lig Beyaz Grupta sezonun il maçında deplasmanda Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalarak sezon defterini puanla açan İnegölspor memnun.

İnegölspor Kulüp Başkanı Eşref Güç, "Öncelikle ilk yarı kötü futbol oynadık, ama ilk maçlar biliyorsunuz puan maçlarıdır. İlk maçlarda kaybetmemek gerekiyor. Bugün alınan 1 puan iyi. İlk yarı evet Kırklareli bizden çok iyiydi, 3 tane net pozisyonları vardı. Biz bir tane gol pozisyonunu, Ozan'ın tecrübesiyle gole çevirdik. İkinci yarı farklı bir İnegölspor vardı. Biraz daha topa basan, biraz daha baskı kuran ama yeterli mi değil. Tabi burada kadroya girecek arkadaşlarımız var. Onlar da girdiği zaman önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız Çorumspor maçına yüzde 60, yüzde 70 hazır oluruz. Ama ondan sonraki maçlar her takım gibi biz de lige ısınırız. Bundan sonra 2 maçımızın içeride olması güzel. 2 maçtan 6 puan alırsak, o havayla bir yerlere kadar gideriz. Bence buradan alınan 1 puan çok iyi sonuç. Farklı da olabilirdi. 2-0 öne geçip yenebilirdik de. Hayırlısı olsun. Buradan alınan 1 puan bizim için çok mühimdi” dedi.

İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren ise, "Biz yeni bir ekibiz. Önceliğimiz kaptığımız toplarla hızlı bir şekilde gol bulmak. İlk yarı bunu gayet iyi yaptık, ama 2. bölgeden 3. bölgeye geçiş paslarımızı iyi kullanamadık. İkinci yarı inanılmaz derece iyi kapanıp olumlu kullandık, ama ne yazık ki bütün tercihlerimiz yanlıştı. Yeni bir ekibiz. Bunun üstüne koyduğumuz sürece İnegölspor daha iyi yerlere gelecektir. İnegölspor daha iyi olacak" diye konuştu.