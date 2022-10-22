İnegölspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kampa girdi

Yeşil-beyazlı takım tesislerde kampa girdi.

TFF 2. Lig'in 11. haftasında sahasında İnegölspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.