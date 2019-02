İnegölspor play-off'u sonuna kadar kovalayacak

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, play-off'u sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, açıklamalarda bulundu. Akyel, "İkinci yarıya iyi başladık. Ligin ikinci yarısına başlarken, pes etmeyeceğimizi söylemiştik. Elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncular bütün özverileriyle çalışıyorlar. İyi antrenman yapıyoruz, iyi çalışıyoruz. Herkes iyi konsantre oldu. Şampiyonluk yarısından çok uzağız ama play-off potasına girmek için her maçımızı final olarak görüyoruz. Kendimize böyle bir hedef koyduk. Hedefimizden sapmadık. Biliyorsunuz devre arası takımımızdan ayrılan oyuncular oldu. 1-2 ufak takviye ile yolumuza devam ediyoruz. İyi şeyler oluyor. Bayrampaşa maçını da hak ettiğimize inanıyorum. İyi oynayan taraf bizdik. Diğer maçlara baktığımız zaman belki bu maçın başında üzerimizde stres olabilir. Çünkü kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmamız lazımdı. Maçın başlangıcında oyuncuların üstünde bunun stresi oldu. Daha sonra oyuncularım topladılar. İyi bir futbol oynadık. Maça kazanmaya çıktık. Kazandığımız içinde mutluyuz. Biliyorsunuz birde penaltı kaçırdık. O penaltıyı atsaydık maç 3-1, 4-1'de olabilirdi. Yolumuza devam ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Play-off'u sonuna kadar kovalayacağız. Taraftarlarımız bir bütün halinde hareket etti. Olması gereken buydu. Zaten 1 tane İnegölspor var. Onlarda bu takımın sevenleri. Bu takımda onların takımı. Onun için sahip çıkmaları gerekiyor. İnanılmaz güzel görüntüler ortaya çıktı. Maçtan sonra konuştuğumuz oyuncular, arkadaşlar "Seyirciniz çok iyi. Bu seyirci size maç kazandırır. Böyle seyirci keşke bizde olsa" gibi konuştular. İnegölspor seyircisi her zaman böyle olmalı. İnşallah böyle devam eder. İnşallah hep beraber play-off'a katılırız" dedi.