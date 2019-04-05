İnegölspor U17 Türkiye finallerine

Grupta oynadığı 22 maçta topladığı 54 puanla adını Türkiye finallerine yazdırdı. Bordo beyazlılar play-off birinci turunda 8 Nisan Pazartesi günü Antalya'da Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Geçlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Şahin, "Bölgesel Gelişim U17 Ligi 5 ayrı grupta 50 takımın yarıştığı lig de dereceye giren 12 takım eleme müsabakaları oynamaya hak kazandı. 1. kademes; Antalya/Side Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde 8 Nisan 2019 tarihinde oynanacak. Bu müsabakalar neticesinde galip gelen 6 takım, 9 Nisan 2019 Saat 14:00 itibari ile organizasyona katılacak, 11 Nisan 2019 tarihinde oynanacak 2. tur maçları sonrasında 12 Nisan 2019 tarihinde organizasyondan ayrılacak" dedi.

U17 Grup Sorumlusu Murat Yakşi ise, "Sezon başında koymuş olduğumuz hedefimizin birinci basamağını başarılı bir şekilde geçerek mücadele ettiğimiz grupta birinci olduk ve kura çekiminde seri başı olmak bizim adımıza avantaj gibi görünse de orada yer alan tüm takımlar bizim gibi çok güçlü ekipler. İlk maçımızı bizimle aynı grupta yer alan Sakaryaspor ile yapacağız. Çok iyi tanıdığımız bir ekip zor bir müsabaka olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak bu maçı ve sonraki maçı geçip şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.