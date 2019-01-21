İnegölspor'da 3 puan sevinci

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, sahalarında 2-1 mağlup ettikleri Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Akyel, yaptığı açıklamada, "İkinci yarının ilk maçına çıktık. Kendi saha ve seyircimiz önünde bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zamandır içeride kazanamıyorduk, hep deplasmanda galip geliyorduk. İnşallah bu içerideki galibiyetlerimizin başlangıcı olur. Çünkü içeride de dışarıda da zor maçlar bizi bekliyor. Niğde maçının 1. dakikasından 90. dakikasına kadar maçı hak ettiğimize inanıyorum. Galip gelmesi gereken taraf bizdik. Bunun için çok mutluyuz. 3 puanı aldığımız için sevinçliyiz. Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Oyun olarak çok iyi bir oyun oynadık. Rakibi baskı altına aldık. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Maç 4-1, 5-1 de bitebilirdi. Her şeyden önce oyuncularımızın mücadelesi, hırsı, azmi ve kazanma isteği çok önemliydi. Bunu sahaya yansıttılar. Taraftarımıza, yönetimimize, camiamıza bu 3 puan armağan olsun. Bundan sonraki maçlarda galip gelip, yukarılara doğru tırmanmak isteyeceğiz" dedi.