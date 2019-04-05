İnegölspor'da hedef 50 puan

Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, sezon sonuna kadar 50 puanı hedeflediklerini söyledi.

Akyel, "Sakarya maçıyla alakalı ilk yarı ve ikinci yarı bir oyun vardı. İlk yarı çok kötü bir oyun oynadık. İkinci yarıda çıktığımızda çok iyi bir oyun oynadık. Hemen maçın başında da 2-1'i bulduk. 2-1'den sonra çok gol kaçırdık. Yaklaşık 5-6 tane net pozisyonumuz var. Eğer onları gol yapabilseydik, maç içerisinde 3-2 öne geçebilirdik. Ama maalesef ki o pozisyonları değerlendiremedik. Sonra biz saldırırken, rakibinde 1-2 tane direkten dönen topu var. İkinci yarı çok güzel bir maç geçti. Dediğim gibi artık oyuncularımızı konsantre etmemiz çok zor. Çok aman aman bir hedefimiz kalmadığı için maçlara zor konsantre ediyoruz. Onun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu saatten sonra oyuncuları değiştire değiştire oynatacağız. Oynayanlarda ellerinden geleni yapacaklar. Bizim grubumuz bilindiği gibi çok zor bir grup. Bu grupta 44 puan aldık. Sezon bitene kadar 50 puana yaklaştığı zamanda, bu ligde alınan bu puan iyidir diye düşünüyorum. Gönül play-off'a girmek isterdi. Ama maalesef ki play-off'taki takımları biliyorsunuz. Çok büyük bütçelerle kurulmuş takımlar yukarıları zorluyor. Bizde bunların arkasından geliyoruz. Önümüzde Amed maçı var. Yolumuza devam ediyoruz. Bizimde Amed takımında bir iddiası yok. İddiasız 2 takımın maçı olacak. Bu maçta da yine bazı oyunculara şans vereceğiz. Oynayacak oyuncularda ellerinden geleni yapacaktır diye düşünüyoruz" dedi.