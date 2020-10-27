İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegölspor'da korona şoku

İnegölspor’da koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcu evlerinde ve tesislerde karantinaya alındı.

İnegölspor'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcu evlerinde ve tesislerde karantinaya alındı. Yönetim tarafından alınan kararla tesislere ziyaretçilerin girmesi yasaklandı.


İnegölspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.


Dün tesislerde yapılan Covid-19 test sonuçlarına göre 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz haftada 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıkması nedeniyle sayı 6 oldu. İnegölspor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Dün kulüp tesislerimizde yaptırılan Covid-19 testinde futbolcularımızdan 3 oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta test sonuçları pozitif çıkan 3 oyuncuyla birlikte bu sayı 6'ya çıkmış oldu. Karantinaya alınan 6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur"

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.