İnegölspor'dan tatsız prova

İnegöl ekibi müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanan maçta İnegölspor sahaya gençlerden oluşan bir kadro ile çıktı. Gökhan Kurumuş'un kafasından bulduğu golle 1 - 0 öne geçen İnegölspor, maçta önce rakibin penaltı golü ve ardından serbest vuruştan yediği 2 golle müsabakan mağlup ayrıldı.

İnegölspor 9 ağustos Cuma günü 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor ile bir hazırlık maçı daha yaparak yeni sezon hazırlık bölümünün ilk etabını bitirmiş olacak.