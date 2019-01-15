İnegölspor'un 35 yıllık tarihi müzede görücüye çıktı

İnegöl Belediyesi, Kent Müzesi'nin kuruluşunun 10'uncu yılı münasebetiyle “Geçmişten Günümüze Bordo-Beyaz İnegölspor Fotoğraf Sergisi” açtı. 1984 yılında İnegöl İdman Yurdu, İnegöl Demirspor ve Amatör İnegölspor'un birleşmesiyle kurulan İnegölspor'un 35 yıllık tarihi, bu sergiyle günümüze taşındı.

İnegöl Kent Müzesi, bugün kuruluşunun 10'uncu yılını kutladı. Kurulma çalışmaları 2005 yılında başlayan ve 10 Ocak 2009 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk ilçe Kent Müzesi'nin 10'uncu yılına özel sergi düzenlendi. 10'uncu yıla özel düzenlenen “Geçmişten Günümüze Bordo-Beyaz İnegölspor Fotoğraf Sergisi”, 1984 yılında İnegöl İdman Yurdu, İnegöl Demirspor ve Amatör İnegölspor'un birleşmesiyle kurulan İnegölspor'un 35 yıllık tarihini gün yüzüne çıkardı. Açılış öncesi Belediye Başkanı Alper Taban bir konuşma yaptı. Bugün burada iki gaye ile bir araya geldiklerini dile getiren Taban, “10 Ocak 2009 yılında kurulan Kent Müzesi'nin 10'uncu kuruluş yıldönümü. İnegölspor'un 35 yılını sizlere sunmak istedik. Bundan dolayı ben de çok mutlu oldum. Bugün belki pek çok ilçede Kent Müzesine rastlayabiliriz ancak, Müzemiz kurulduğu tarihte ilk olma özelliğini taşıyordu. Kent Müzesi'nin kurulmasında ciddi emekleri olan arkadaşlarımız var. Başta Nedim Bayram arkadaşımız, rahmetli Serdar Rubacı ağabeyimiz, Bayram İnaltekin, İsmail Hakkı Özak ve Ali Osman Olgun ağabeylerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müzenin faaliyete geçirilmesinde tamamen gönüllülük esasıyla hareket edildi. Başta Alinur Aktaş Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sergiler noktasında da bugün 10 yılda 107'nci sergimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İnegölspor'da başkanlık, teknik direktörlük yapmış ve futbolcu olarak bordo beyaz formayı terletmiş isimlere protokol mensupları tarafından İnegölspor atkısı, rozeti ve 35 yıllık tarihi anlatan 307 adet fotoğrafın yer aldığı CD hediye edildi. Ardından kurdele kesimi ile 108 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.