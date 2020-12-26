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İnegöl'ün imdadına lodos yetişti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün gece gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi. Lodosla birlikte havası birden değişen ilçede vatandaşlar rahat bir nefes aldı.


Hava kirliliğinin hat safhada yaşandığı ilçenin imdadına dün gece saatlerinde başlayan lodos yetişti. Gün boyu devam eden lodos ilçenin havasını birden değiştirdi. Sabah evlerinin pencerelerini açanlar temiz bir İnegöl havasıyla karşılaştılar. Lodosun yanı sıra kirli havanın temizlenmesinde kısıtlamalar kapsamında araç trafiğindeki azalmalarında etki ettiği düşünülüyor.

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