İnegöl'ün ‘Kırmızı Elmas'ı sınırları aştı

İnegöl'ün önemli tarım değerlerinden biri olan ve halk arasında sağladığı katma değerden dolayı “Kırmızı Elmas” ismiyle anılan Kurşunlu Çileğinin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğinin arttırılması ve tanınması adına İnegöl Belediyesi tarafından Çilek Şenliği düzenlendi. İnegöl'ün bereketli topraklarının nadide değerlerinden biri olan Kurşunlu Çileğinin; aroması, uzun raf ömrü ve Kasım ayına kadar süren hasadı ile öne çıktığı ifade edildi.

Bereketli topraklarıyla pek çok tarımsal değere sahip olan İnegöl'ün önemli değerlerinden biri de Kurşunlu Çileği. Eskiden bir fasulye deposu iken 15 yıl önce bölge halkının çileği keşfetmesiyle bugün adeta çileğin başkenti konumuna gelen Kurşunlu Mahallesi ve civar köylerde, bu yıl 12 bin fönüm arazide 48 bin ton çilek üretildi. Kurşunlu Çileği özellikle aroması ve lezzetiyle dikkat çekerken, aynı zamanda; uzun raf ömrü, serasız yetiştirilen, tamamen doğal ve katkısız olması, Mayıs ayında başlayıp Kasım ayına kadar devam eden ülkenin en uzun hasat süresi ile mevsimin son hasadın burada yapılıyor olması özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kurşunlu Mahallesinde bugün her aile mutlaka çilek üretimi gerçekleştirir hale gelirken, bölgeye sağladığı katma değer ile çilek “Kırmızı Elmas” adıyla anılmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışında alıcılar tarafından yoğun ilgi gören, ihraç edilerek ülkemize ekonomik katma değer sağlayan Kurşunlu Çileğinin daha fazla tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılması adına İnegöl Belediyesi tarafından Çilek Şenliği düzenlendi. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan şenliğin ikincisi, Cumartesi günü Kurşunlu Mahallesinde yapıldı. Tarımsal ürün stantları, çilek tanıtım alanları ve çilekten yapılan farklı doğal ürünlerin yer aldığı stantların bulunduğu şenlik, konserler ve çilek yarışmaları ile süslendi. 16.00'da başlayan Kurşunlu Çilek Şenliğine İnegöl ve Bursa protokolünün ilgisi de yoğun oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, tarım sektör temsilcileri ve vatandaşların katıldığı şenlikte kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Son yıllarda Kurşunlu çilek ile anılmaya başladı. Özellikle son 10 yıldır böyle. Eskiye baktığımızda burası fasulye deposu bir bölgeydi. Sonrasında çilekle tanışan bölge halkı, Kurşunlu ve civar köyleri 10-15 yıl gibi bir sürede marka haline geldi. Yapılan şenliğin hayırlı olmasını diliyor, Kırmızı Elmasımızın çiftçimize bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegöl'ün bereketli topraklarından söz ederek şöyle konuştu: “İnegöl'ümüz Uludağ'ın güneyinde kurulmuş, çok bereketli topraklardan oluşan bir şehir. Bizler de bu bereketin farkındayız. Bu şehirde yaşayan insanlar her yeni güne bu şehirde üretmek, bu şehirde yenilikleri ortaya koymak adına başlıyor. Pek çok güzelliğin de bu sayede ortaya çıktığını görüyoruz. Bugün burada çilek yetiştiriciliğinin ne duruma geldiğini hep birlikte görüyoruz.İnegöl Belediyesi öncülüğünde tüm paydaşlarımızla şehrimizi büyütüyoruz ve geliştiriyoruz. Tabi şehrimiz daha çok sanayisiyle, sanayi içerisinde de mobilya ile anılıyor. Biz bu alanda daha güçlü şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Ancak bunun yanında stratejik olarak gözüken tarımı, hayvancılığı da daha uzun soluklu ve verimli kılmak adına el birliği ile bu alanda çalışmalar yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Küçükbaş Hayvancılık Festivalimizi yaptık, Teknoloji Festivalimizi yaptık, bunlar kıymetliydi. Yine İnegöl'de bir ilk olarak Baykoca Yağlı Güreşlerini gerçekleştirdik. Bunların her biri kendi alanında birer tanıtım, beraberinde şehrimizin tanıtımı. Pek çok faydayı içeriyor. Her şeyden önce de buradan ilçe halkımızın biz istifade etmelerini istiyoruz”

Tarımsal alanda da İnegöl'de çok güzel işler olduğunun altını çizen Taban, “Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizi kurduk. Çok kıymetli siz üreticilerimiz buraya üye olarak destek oldunuz. Soğuk Hava Tesisimizi kurduk. Pazar organizasyonları yapmaya çalışıyoruz. Beraberinde salça makinesi, ceviz soyma makinesi gibi ekipman destekleri sağladık. İnegöl'ümüze modern bir Hayvan Pazarı kazandırdık, verimsiz arazilerde taş toplama aracıyla destek olmaya çalıştık. İnegöl Belediyesi olarak bizler vatandaşımızın bulunduğu alanda, arazide en güzel işleri yapması adına rehberlik etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurşunlu'da bu yıl 12 bin dönümde 48 bin ton çilek üretildi

Kurşunlu çileği ile ilgili bilgiler veren Taban, “Alıcılardan dinlediğimiz özellikleri; lezzet ve aroma ile dayanıklılık konusunda ön plana çıktığını görüyoruz. Kurşunlu çileği böyle markalaşmaya devam ediyor. Neredeyse ürünün en son hasadı Kurşunlu'da yapılıyor. Bu çağrıyı da herkese yapmaya devam ediyoruz. Buradan her vakit topraktan çilek alabilirsiniz. Burada bu yıl için 12 bin dönüm arazide 48 bin ton ürün elde edildi. Kurşunlu'da neredeyse her aile çilekle uğraşır hale geldi. Bundan sonrasında da daha yeni ve güzel, verimli çalışmalar olması adına el birliği ile gayretle çalışacağız. Ben çileğin bu noktaya gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bursa'nın tüm ilçeleri bereketli”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da her şehrin, bölgenin bir değeri olduğuna vurgu yaparak; “Cenabı Allah her şehre, her yerleşim birimine ayrı bir özellik vermiş. Her şehir kendi değerlerini ön plana çıkarmak için festivaller, etkinlikler yapıyor. Bütün Türkiye'ye, bütün Dünyaya haykırıyor. Sosyal medyadan, youtuberlar aracılığıyla, basın aracılığıyla Biz şu konuda iddialıyız diye iddiasını ortaya koymaya ve gündemde tutmaya çalışıyor. Biz o kadar bereketli bir memlekette yaşıyoruz ki 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar her dönem bir değerimiz var. Bursa'nın tüm ilçeleri çok bereketli. Yaban mersini, ahududu, goji berry, lavanta, çilek, siyah incir, zeytin, armut, domates, biber, soğan Gastronomi Festivalimizde de bunu özellikle belirttim, Bursa aynı zamanda gastronomiyi besleyen şehir dedim. Biz bir yerlerden malzeme getirip yapmıyoruz bu yemekleri. Malzemelerini de burada üretiyoruz. Tabi bunun arkasında da büyük bir emek var, gayret var. Belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve Ziraat Odalarımız tarafından farklı farklı etkinlikler yapılıyor. İnegöl Belediye'mizin Kurşunlu Mahallemizde gerçekleştirdiği Çilek Şenliği ve Cerrah Mahallemizde yapacağız Fasulye Şenliği de bu değerlerimizi daha fazla ön plana çıkarıyor. İnegöl'ün birçok değeri gibi bu değerinin de tanınırlığının artması için yapılan etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekiplerinin gösterisiyle devam eden Çilek Şenliğinde, ayrıca çilek ile ilgili yarışmalar da yapıldı. Bayanlar arasında çilek tahmin yarışması yapılırken, erkekler arasında ise en hızlı çilek yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik daha sonra Müslüm ve Mustafa Eke konseriyle devam etti. Yaklaşık 2 saat boyunca Müslüm-Mustafa Eke ile Kurşunlu Mahallesi sakinleri eğlence dolu anlar yaşadı. Bir yandan şenlik alanında eğlenceler devam ederken, protokol üyeleri alandaki stantlara da ziyaretler yaptı. Ardından protokol çilek tarlasına giderek hasat gerçekleştirdi.