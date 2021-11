İnegöl'ün kitap şöleni başladı

İnegöl Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği İnegöl Kitap Günleri Fuarı, düzenlenen coşkulu törenle açıldı.

14 yerel ve 121 konuk yazarın yer alacağı, 100'ün üzerinde yayınevi ile 1 milyon kitabın okuyucu ile buluşacağı İnegöl Kitap Günleri'ne, ilk günden öğrenciler ve kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. 28 Kasım'a kadar açık kalacak fuarda 100 bin ziyaretçi hedefleniyor. İnegöl Belediyesi tarafından bilginin tek değişmez unsuru olan kitap ile buluşma adına bu yıl 5'incisi düzenlenen ‘İnegöl Kitap Günleri' bugün düzenlenen törenle kapılarını açtı. MODEF Fuar Alanı'nda düzenlenen ve 20-28 Kasım tarihleri arasında açık kalacak olan kitap fuarında, 100'ü aşkın yayınevi eserlerini İnegöllülere sunacak. İnegöl Kitap Günleri Fuarı'nda; 14 yerel yazar ile 121 konuk yazar, 1 milyon kitap, konferanslar, söyleşiler ve imza günleri ile İnegöl halkı dolu dolu bir 10 gün geçirecek.

İlçe halkına kitap okumanın önemini aşılamak, okuma yazma seferberliğine katkı sağlamak ve okur-yazar buluşmalarına öncülük ederek geleceğe hazırlanan çocuklara kitabı ve okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuar, 28 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. Bu 10 günlük sürede her gün aralarında; İlber Ortaylı, Pelin çift, Alişan Kapaklıkaya, Beyza Alkoç, Balazs Szöllössy, Nurullah Genç, Tufan Gündüz, Kahraman Tazeoğlu, Bekir Develi ve Sıtkı Aslanhan gibi birçok güçlü kalemin yer aldığı ve herkesin yakından tanıdığı yazarlar ‘Yazar Buluşmaları' kapsamında İnegöllülerle bir araya gelecek. Kitap Günleri etkinliği hafta içi 09:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-20:00 saatleri arasında 10 gün dolu dolu yaşanacak.

Açılışa yoğun ilgi

Fuarın açılış töreni bugün 12.00'da MODEF Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Açılışa; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Açılışta fuarın onur konukları olan yazarlar Macar Kültür Ateşesi Balasz Szölössy ile Alişan Kapaklıkaya da hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, açılış konuşmasını Macar Kültür Ateşesi Balasz Szölössy yaptı. Konuşmasına başlayan Macar Ateşesi, “Bu davet için gerçekten teşekkür ederiz. Türkiye ile Macaristan'ın arasındaki bağları çok güçlü olduğunu biliyorsunuz. Sadece İstanbul'da değil ülke çapında. İnegöl zaten çok meşhur olan bir şehir beğeneceğinizi düşünüyorum. Kitaplarımız Macaristan'daki bataklıkları, hikayeleri anlatıyor. Davetiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bugün beraberiz. Hepinizi selamlıyorum” dedi.

Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya konuşmasında “Çok güzel kitaplar var burada. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi gezdim, dünyayı gezdim birçok yer gördüm. Bir şey fark ettim ki yabancıların tavrıyla bizim tavırlarımız çok farklı. Kendine münhasır hallerimiz var. Bunları bilirsek ve gönüllere dokunursak gönüllere dokunmak o kadar kolay. Ben Ankara'dan geldim. Keyifle geldim. Kitapları imzalayacağım yediye kadar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum tekrardan.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, yaptığı konuşmada, “ Oku ilahi emri çerçevesinde bugün çok güzel bir açılışın içerisindeyiz. Milletleri yoğuran ruh, sanat ve düşüncede saklıdır. Sanat ve düşünce birliği olmayan devletler geçmişte ve bugün, geçmiş ve gelecek arasına köprü kuramazlar. Kitap bu geleneğin en kıymetli taşıyıcısıdır. Kitap bir fikir üstü, bir yürek ülkesidir. Kitap talim ve terbiyenin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tam merkezindedir. Çocuklarımıza, gençlerimize kitabı sevdirmek onlara geleceklerini parlatma şuuru kazandırmak en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Ben Sayın Alper Taban Bey'e bugün bu organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ise, "Bende bugün anlamlı, değerli bir mekânda böyle bir programda olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Bey'in selamlarını ileterek selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bu mekân değerli bakanım öncülüğünde birçok etkinliklere sahne alarak ve bu tür olayların başlangıcında hep oldu. Ama bugün görüyorum ki böyle bir kitap etkinliğinde bu tür çalışmalar gerçekten çok önemli. Bu organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanım olmak üzeri değerli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri selamlıyorum.” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı konuşmada, “ Evet güzel bir günde yine önemli bir organizasyon için bir araya geldik. Benden önce konuşma yapan çok kıymetli büyüklerim aslında günün önemi açısından güzel ifadelerde bulundular güzel anlatımlarda bulundular. Tabii belediyecilik deyince akla ilk önce şehirleşme bununla ilgili çalışmalar geliyor olabilir ama bununla beraber en önemlisi de insana yatırım olduğunu düşünüyorum. Şehrimizde insana değer katacak, geliştirecek bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Beşincisini düzenlediğimiz kitap günlerinde sizlerin de ifade ettiği gibi Allah'ın ilk emri oku biz bunun neresindeyiz, sorgulanmasını istiyorum. Önce kendime söylüyorum sonrasında bulunduğum her ortamda ifade etmeye çalışıyorum. İnsan dediğimiz varlık doğumdan ölüme kendini geliştirmeye açıktır. Gelişen toplumları incelediğimizde çok güzel işler yaptığını görüyoruz. Biz de şehrimizden sorumluyuz daha nitelikli daha doyurucu daha üretken insana değer katan işler koymak istiyoruz. Bugün burada ev sahipliğini yapmış olduğumuz bu fuarda 35 yazarımızı ağırlayacağız. Yine 1 milyonu aşkın kitap ve kitapseverleri buluşturmuş olacağız. İyi bir kitap arkadaştır, iyi bir hazinedir, ruhun ilacıdır, yol gösteren ışıklardır. Gençlerimizi kitapla buluşturma arzusu içinde bulunduğumuzu ifade etmiştim. Nihayetinde her genci, her bireyi, her öğrenci kardeşimizi mutlaka kitapla buluşturacağız. Burada 27.000 kumbara dağıtımı gerçekleştirildi. Bizzat bende katıldım. Yine 40.000 öğrencimize bizzat orada oluşturduğumuz organizasyonla getireceğiz, taşıyacağız hedefimiz inşallah 100.000 üzerinde ziyaretçiyi burada buluşturmak. Yine okullarımızda yazarları buluşturarak etkinliklerimizi okullarımıza da taşımış olacağız. İmza günleri, söyleşiler, seminerler ve her dakikanın faydaya dönüştüğü organizasyonumuzu tamamlamış olacağız. 35 okulumuzda 30 farklı yazarımızı buluşturuyoruz. Ayrıca sponsorlarımızın desteği ile 7500 adet kitabı öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştırmış olacağız. Fuarlarımızın içerisinde bir kitap kumbarası sayesinde, fuarımızı ziyaret edenler sayesinde toplanan kitapları ihtiyacı olan köy okullarımızın kütüphanelerine kazandırmak istiyoruz. Burada en hızlı kitap fuarı olmasını istedik. En hızlı kitap okuma yarışmasında en hızlı kitap okuyan kişiye de 1000 TL'lik ödül vermiş olacağız. Yine aynı zamanda en fotojenik kitap fuarında en güzel kareyi yakalayan kişiye de fuar sonunda yine ödül vermiş olacağız. Aynı zamanda fuar katılımcılarına sorular soracağız doğru cevapları vermeleri halinde kendilerini sürpriz hediyeler bekliyor olacak. Aynı zamanda kitap günleri katılımcılarımız kitap günleri hashtag ile Instagram'da paylaştıkları fotoğrafları fuar alanı içerisindeki presstagramdan çıkartabilecekler” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile İnegöl Kitap Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası protokol üyeleri ve yüzlerce öğrenci kitapların sergilendiği stantlara akın etti. Protokol üyeleri burada yazarlarla birlikte kitapları inceledi.